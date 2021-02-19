Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной

Доступность ипотеки в России должна обеспечиваться адресными мерами, в частности поддержкой заёмщиков в регионах и молодых семей. А вот снижение ставок по кредитам на жильё против рыночных тенденций может привести к неблагоприятным последствиям. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — цитирует главу ЦБ РИА "Новости".

Набиуллина добавила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая сейчас, напротив, провоцирует рост цен на жильё. По словам председателя Центробанка, низкая ставка во многих регионах перекрывается выросшими ценами на квартиры.

15 февраля Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми. Сделать это кабмин и ЦБ обязаны до 31 марта.

Авторы