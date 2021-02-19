Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной

Важно, чтобы ставки не противоречили рыночным тенденциям, отметила глава ЦБ.

19 февраля 2021, 00:16
<p>Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Доступность ипотеки в России должна обеспечиваться адресными мерами, в частности поддержкой заёмщиков в регионах и молодых семей. А вот снижение ставок по кредитам на жильё против рыночных тенденций может привести к неблагоприятным последствиям. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — цитирует главу ЦБ РИА "Новости".

Центробанк решил провести эксперимент с "зелёной" ипотекой

Центробанк решил провести эксперимент с "зелёной" ипотекой

Набиуллина добавила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая сейчас, напротив, провоцирует рост цен на жильё. По словам председателя Центробанка, низкая ставка во многих регионах перекрывается выросшими ценами на квартиры.

Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки

Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки

Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20% до 15%.

15 февраля Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми. Сделать это кабмин и ЦБ обязаны до 31 марта.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией

вчера в 20:11

Набиуллина заявила, что рост цен на жильё "съел" эффект от льготной ипотеки

12 февраля, 13:13

В России может появиться новый налог

сегодня в 00:06

Звезда фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" Горонок попал в больницу после ссоры с женой за ужином

сегодня в 01:00

В Кирове пять человек погибли и шесть пострадали при пожаре в жилом доме

сегодня в 00:52

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1