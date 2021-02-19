Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной
Важно, чтобы ставки не противоречили рыночным тенденциям, отметила глава ЦБ.
Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Доступность ипотеки в России должна обеспечиваться адресными мерами, в частности поддержкой заёмщиков в регионах и молодых семей. А вот снижение ставок по кредитам на жильё против рыночных тенденций может привести к неблагоприятным последствиям. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
"Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке", — цитирует главу ЦБ РИА "Новости".
Набиуллина добавила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась из-за общего снижения ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеки, которая сейчас, напротив, провоцирует рост цен на жильё. По словам председателя Центробанка, низкая ставка во многих регионах перекрывается выросшими ценами на квартиры.
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20% до 15%.
15 февраля Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по программам льготной ипотеки до 2024 года. Также должна быть рассмотрена возможность снижения ставки для семей с детьми. Сделать это кабмин и ЦБ обязаны до 31 марта.
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