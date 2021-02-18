Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Двухлетнюю девочку обварило кипятком после прорыва батареи в детском саду

Малышка получила повреждения спины, ягодиц и плеч.

18 февраля 2021, 23:35

Фото © Pixabay

В селе Воскресенское Ивановской области двухлетняя девочка попала в реанимацию с ожогами после того, как в детском саду прорвало батарею. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Малышка играла на полу возле радиатора отопления, когда на неё хлынул кипяток. Ребёнок получил повреждения спины, ягодиц и плеч.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

В столичном караоке-баре младенец обжёгся углём из кальяна

В столичном караоке-баре младенец обжёгся углём из кальяна

Ранее в Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушке.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1