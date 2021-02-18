Двухлетнюю девочку обварило кипятком после прорыва батареи в детском саду
Малышка получила повреждения спины, ягодиц и плеч.
Фото © Pixabay
В селе Воскресенское Ивановской области двухлетняя девочка попала в реанимацию с ожогами после того, как в детском саду прорвало батарею. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Малышка играла на полу возле радиатора отопления, когда на неё хлынул кипяток. Ребёнок получил повреждения спины, ягодиц и плеч.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в Тольятти подростки устроили "обстрел" пакетами с кипятком из окна и обварили лицо девушке.
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