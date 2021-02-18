"Готово к использованию": в США конгрессвумен выступила на онлайн-слушаниях на фоне арсенала оружия

Конгрессвумен посетила онлайн-слушания на фоне арсенала оружия. Видео © Twitter / bennyjohnson

Американская конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт появилась на онлайн-слушаниях комитета палаты представителей на фоне целого арсенала оружия. Видео распространилось в соцсетях.

На полке позади политика можно увидеть автоматические винтовки, ружьё и пистолет.

"Лорен Боберт эпически защищает вторую поправку на суровом фоне", — прокомментировал журналист Бенни Джонсон в "Твиттере".

Коллега от демократов Кэти Портер раскритиковала конгрессвумен и добавила хештег #SafeStorage ("безопасное хранение"), намекая на то, что оружие следует держать в специально оборудованном месте.

"Я всегда думала, что скопившаяся грязная посуда и скопившиеся бактерии были самыми опасными вещами на фоне Zoom", — написала она в "Твиттере".

Боберт опубликовала фрагмент видеоконференции на своей странице и жёстко ответила критикам.

"Кто сказал, что это хранилище? Оно (оружие. — Прим. ред.) готово к использованию", — заявила конгрессвумен.

34-летняя Боберт — мать четверых детей и владелица ресторана, посвящённого оружию, отмечает CBS. Политик не устаёт эпатировать американское общество: ранее она сняла видео, в котором якобы носила пистолет в нарушение законов округа Колумбия, отстаивала право ходить с оружием на заседания палаты представителей, голосовала против итогов президентских выборов и избрания Джо Байдена. Этим республиканка вызывала неоднократную критику.

Ранее Байден призвал к ужесточению законов об оружии в США.

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