Роспотребнадзор: Выявленные за рубежом мутации коронавируса в РФ не распространяются

Мутации коронавируса, выявленные за рубежом, в частности в Великобритании, в России сейчас не распространяются. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Она отметила, что зафиксированы лишь единичные случаи заражения, что свидетельствует о нераспространении зарубежных штаммов в РФ. Щит в стране работает, подчеркнула Попова.

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