В США 23 человека скончались после прививки от коронавируса
Побочные эффекты зарегистрированы у 643 пациентов.
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Власти США расследуют сообщения о 23 смертях в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса, об этом сообщил представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.
"Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от CoViD-19 в штате Нью-Йорк. На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от CoViD-19", — заявил он в интервью РИА "Новости".
Пациентам вводятся вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Всего после прививок было зафиксировано 643 случая побочных эффектов, в основном это головная боль, повышение температуры, утомляемость.
В настоящее время в штате Нью-Йорк происходит вакцинация приоритетных групп граждан, среди них медработники, сотрудники экстренных служб, лица пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.
Ранее Лайф сообщал, что в Швейцарии после прививки от ковида умерло пять человек.
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