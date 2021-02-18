В США 23 человека скончались после прививки от коронавируса

Власти США расследуют сообщения о 23 смертях в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса, об этом сообщил представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

"Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от CoViD-19 в штате Нью-Йорк. На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от CoViD-19", — заявил он в интервью РИА "Новости".

Пациентам вводятся вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech. Всего после прививок было зафиксировано 643 случая побочных эффектов, в основном это головная боль, повышение температуры, утомляемость.

В настоящее время в штате Нью-Йорк происходит вакцинация приоритетных групп граждан, среди них медработники, сотрудники экстренных служб, лица пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее Лайф сообщал, что в Швейцарии после прививки от ковида умерло пять человек.

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