В ВОЗ считают, что коронавирус мог перейти к людям через барсуков и кроликов
По мнению исследователей, зверьки не были заражены, но могли переносить инфекцию.
Китайский барсук из рода хорьковых барсуков. Фото © Wikipedia
Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов, проданных на рынке в китайском городе Ухани ради меха. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В статье приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, побывшего в Китае в рамках миссии ВОЗ. Специалист рассказал, что на рынке продавались тушки хорьковых барсуков — хищных млекопитающих из семейства куньих. Их нашли в холодильниках. Дасзак полагает, что коронавирус мог проникнуть в Ухань именно через них.
По мнению исследователей, зверьки не были заражены, но могли переносить инфекцию. Зоолог отметил, что на рынке также продавали кроликов, довольно уязвимых, по его мнению, животных с точки зрения ковида.
Специалисты намерены провести дальнейшее расследование, чтобы установить поставщиков животных. Также ВОЗ призывает Китай провести широкомасштабное тестирование зверьков на норковых фермах.
Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами. Как предполагают специалисты, вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем через них попал на ферму диких животных, где либо сразу передался людям, либо сперва инфицировал четвероногих.
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