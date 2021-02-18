В ВОЗ считают, что коронавирус мог перейти к людям через барсуков и кроликов

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов, проданных на рынке в китайском городе Ухани ради меха. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В статье приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, побывшего в Китае в рамках миссии ВОЗ. Специалист рассказал, что на рынке продавались тушки хорьковых барсуков — хищных млекопитающих из семейства куньих. Их нашли в холодильниках. Дасзак полагает, что коронавирус мог проникнуть в Ухань именно через них.

По мнению исследователей, зверьки не были заражены, но могли переносить инфекцию. Зоолог отметил, что на рынке также продавали кроликов, довольно уязвимых, по его мнению, животных с точки зрения ковида.

Специалисты намерены провести дальнейшее расследование, чтобы установить поставщиков животных. Также ВОЗ призывает Китай провести широкомасштабное тестирование зверьков на норковых фермах.

Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами. Как предполагают специалисты, вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем через них попал на ферму диких животных, где либо сразу передался людям, либо сперва инфицировал четвероногих.

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