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В ВОЗ считают, что коронавирус мог перейти к людям через барсуков и кроликов

По мнению исследователей, зверьки не были заражены, но могли переносить инфекцию.

18 февраля 2021, 21:34
<p>Китайский барсук из рода хорьковых барсуков. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Melogale_moschata_(male)_Praha_zoo_02.2011_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Китайский барсук из рода хорьковых барсуков. Фото © Wikipedia

Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус мог перейти на людей через хорьковых барсуков и кроликов, проданных на рынке в китайском городе Ухани ради меха. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В статье приводятся слова британского зоолога Питера Дасзака, побывшего в Китае в рамках миссии ВОЗ. Специалист рассказал, что на рынке продавались тушки хорьковых барсуков — хищных млекопитающих из семейства куньих. Их нашли в холодильниках. Дасзак полагает, что коронавирус мог проникнуть в Ухань именно через них.

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По мнению исследователей, зверьки не были заражены, но могли переносить инфекцию. Зоолог отметил, что на рынке также продавали кроликов, довольно уязвимых, по его мнению, животных с точки зрения ковида.

Специалисты намерены провести дальнейшее расследование, чтобы установить поставщиков животных. Также ВОЗ призывает Китай провести широкомасштабное тестирование зверьков на норковых фермах.

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Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами. Как предполагают специалисты, вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем через них попал на ферму диких животных, где либо сразу передался людям, либо сперва инфицировал четвероногих.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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