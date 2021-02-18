Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией

В течение 2020 года банки направляли в Росфинмониторинг уведомления о сомнительных операциях с пометкой "коронавирус". Были совершены попытки махинаций на сумму около 34 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, пишет РБК.

Новую систему маркировки для отслеживания подозрительных трансакций разработали в апреле специалисты Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России. Особое внимание уделялось средствам господдержки, закупкам медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

"Этот опыт разметки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственно-экономической деятельности", — отметила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Она не исключила, что в дальнейшем такой подход будет применяться и к другим отраслям.

Всего банки передали надзорным органам свыше 18 тысяч сообщений. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. В Росфинмониторинге уточнили, что речь идёт о двух крупных схемах. Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок, результатом стало расторжение контрактов на сумму 237 миллионов рублей. А в Санкт-Петербурге обнаружились контракты на переоборудование зданий под лечение больных ковидом на сумму 2,7 миллиарда, всего в схеме участвовало пять компаний.

В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества от имени "Центробанка": злоумышленники маскируются под видом организации и предлагают доверчивым гражданам выплаты для поддержки во время пандемии коронавируса.

Авторы