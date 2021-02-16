В ЦБ предупредили о новой схеме мошенничества с переводами средств

Самая часто встречающаяся схема хищения денег — это когда человек сам переводит свои средства преступникам. Банки научились вычислять заранее сомнительные операции и в большинстве случаев просто блокируют их. Но теперь мошенники пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счёт в другом банке. Таким образом, кредитная организация просто не может предотвратить хищение.

"Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идёт через платёжные системы, то она с большей вероятностью может быть остановлена на стороне банка", — заявил в интервью РИА "Новости" первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв.

Новый способ обмана действует следующим образом: мошенники пытаются провести преступные операции старыми способами. Затем сами же связываются с жертвой под видом службы безопасности банка, предупреждая о попытках хищения средств у клиента. Преступники пытаются вынудить человека прийти в отделение банка, снять средства и перевести их злоумышленникам через платёжный терминал или банкомат другого кредитного учреждения.

"И, таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьёзный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", — добавил представитель ЦБ.

Ранее кредитные организации предупредили россиян о новой схеме мошенничества под предлогом ипотечных платежей.

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