В Красноярске медсестра заработала больше миллиона рублей на "мёртвых душах"

В Красноярске медсестра одной из поликлиник наладила в учреждении весьма прибыльный бизнес, воспользовавшись вместо пособия поэмой Николая Гоголя "Мёртвые души". Как сообщили в краевом СУ СКР, подозреваемая устроила на работу несуществующих работников и несколько лет получала их зарплату.

"С 2017 по 2020 год она вносила заведомо ложные сведения в табель учёта рабочего времени и передавала их в бухгалтерию для начисления заработной платы фиктивно трудоустроенным санитарам, а деньги за несуществующих работников получала лично", — рассказали в управлении.

По такой схеме предприимчивая медработница получила около 1,2 миллиона рублей. Деньги она уже потратила на личные нужды. В отношении медсестры возбуждено дело о мошенничестве, которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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