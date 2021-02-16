В Красноярске медсестра заработала больше миллиона рублей на "мёртвых душах"
Женщина годами получала зарплаты несуществующих санитаров.
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В Красноярске медсестра одной из поликлиник наладила в учреждении весьма прибыльный бизнес, воспользовавшись вместо пособия поэмой Николая Гоголя "Мёртвые души". Как сообщили в краевом СУ СКР, подозреваемая устроила на работу несуществующих работников и несколько лет получала их зарплату.
"С 2017 по 2020 год она вносила заведомо ложные сведения в табель учёта рабочего времени и передавала их в бухгалтерию для начисления заработной платы фиктивно трудоустроенным санитарам, а деньги за несуществующих работников получала лично", — рассказали в управлении.
По такой схеме предприимчивая медработница получила около 1,2 миллиона рублей. Деньги она уже потратила на личные нужды. В отношении медсестры возбуждено дело о мошенничестве, которое предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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