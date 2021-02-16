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Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете

На предыдущем слушании стороны закончили представление доказательств.

16 февраля 2021, 05:59

Бабушкинский суд Москвы, где пройдёт рассмотрение дела в отношении Навального. Видео © LIFE

У Бабушкинского суда Москвы с раннего утра полиция несёт усиленное дежурство. В 10 часов должно начаться новое заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвинённого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогера уже доставили в здание суда.

Ожидается, что в ходе сегодняшнего процесса прокуратура запросит наказание для Алексея Навального.

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Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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