Навального доставили в суд на рассмотрение дела о клевете
На предыдущем слушании стороны закончили представление доказательств.
Бабушкинский суд Москвы, где пройдёт рассмотрение дела в отношении Навального. Видео © LIFE
У Бабушкинского суда Москвы с раннего утра полиция несёт усиленное дежурство. В 10 часов должно начаться новое заседание по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвинённого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Блогера уже доставили в здание суда.
Ожидается, что в ходе сегодняшнего процесса прокуратура запросит наказание для Алексея Навального.
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Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину.
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