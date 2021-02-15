Внезапный разворот: почему западные СМИ не услышали провокаций и оскорблений в выступлении Навального

Прекрасный мастер-класс в области пропаганды продемонстрировали западные СМИ в публикациях о втором дне суда над Навальным. Если отечественные издания писали обо всём: и о сути дела, и об образе Навального, и о его хамском поведении в зале суда — о том, как он оскорблял всех подряд, как пытался строить из себя человека, над которым закон не властен (писали, конечно, с редакционными отличиями, но писали), то иностранные издания, как под копирку, огрехов в оскорблениях блогером исторической памяти и 94-летнего ветерана войны не увидели.

Западные СМИ, столкнувшись с необходимостью что-то писать о суде, силы потратили на то, чтобы вбить в голову своим читателям образ Алексея как рыцаря без страха и упрёка. И образ человека, оскорбляющего ветерана войны (а на Западе ещё помнят, что это за люди), пренебрегающего законом, разрушает этот имидж. Поэтому те немногие из западных СМИ, которые решили всё-таки осветить это заседание, придерживались ряда методичек.

Во-первых, объявили "проклятие памяти" теме об оскорблении ветерана. Ни словом не обмолвились ни о "кукле в медалях", ни о других хамских заявлениях, которые делал господин Навальный в адрес заслуженного человека. Да, они не могли обойти название дела (которое, вообще-то, именно о клевете), но тут в дело вступили мастера заголовков. Так, статья The Washington Post озаглавлена следующим образом: "Критик Кремля Навальный провёл 10 часов в суде и проведёт ещё из-за предполагаемой клеветы на ветерана". Прямой намёк на то, что судят Навального именно за критику Кремля. Подобные "правильно" подобранные фразы через одну встречаются в других западных СМИ. "Антикоррупционный активист назвал дело о клевете сфабрикованной кремлёвской пиар-кампанией с целью запугать и дискредитировать его", — пишет "Радио Свобода". То есть журналисты дают читателям понять, что никакой клеветы-то и не было, есть лишь очередная грязная пиар-кампания против светоча российской оппозиции. Называют дело политической местью со стороны Кремля в отношении "самого решительного противника президента Путина".

Что же касается поведения блогера в зале суда, то тут его действия интерпретируются не как оскорбления, а как борьба за справедливость. Западные коллеги пишут о том, что он смело призывал судью к порядку и соблюдению его прав. "Навальный расхаживал по стеклянной клетке, прозванной аквариумом, в московском зале суда, в нескольких горячих разговорах с судьёй выступал против дела о клевете и в какой-то момент сказал ей, что она не знает закона и что ей нужно отправиться на юридические курсы", — рисует картинку Reuters. А ветерана он, оказывается, не оскорблял, а защищал. "На слушании шли ожесточённые разговоры между лидером оппозиции и внуком Артеменко, которого Навальный обвинил в "торговле" своим дедом. Навальный заявил обвинению, что произошла подтасовка показаний бывшего солдата, можно сказать, "пытки" и принуждение к участию в суде", — объясняет своим читателям ситуацию британская The Guardian.

И всё это проходило на фоне "репрессивного" поведения российского режима. "Охрана в ходе пятничного заседания была очень серьёзной. Полицейские и приставы в бронежилетах и при оружии были размещены как внутри здания суда, так и вокруг него, а прокурор прибыл на заседание в окружении трёх телохранителей", — пишет Reuters. Естественно, всё потому, что "арест и заключение в тюрьму Навального вызвали общенациональные уличные протесты в России", а не потому, что сторонники блогера угрожали чуть ли не смертью и свидетелям, и ведущим процесс людям.

Собственно, о сторонниках, требующих освобождения блогера, тоже замолвили положительное слово. CBS News уверяла, что 14 февраля Россию ожидает "световое шоу любви" к Алексею Навальному. Видимо, журналисты этого издания никогда не были на световых шоу Москвы, тогда бы они поняли, чем отличается свет фонариков (которого особо-то и не увидишь в освещённом ночью городе) от настоящих световых инсталляций. А издание The Time публикует большое интервью находящегося в розыске соратника блогера Леонида Волкова и выносит в заголовок его цитату о том, что "Навальный будет освобождён быстрее, чем многие того ожидают".

В этом абсолютно комплиментарном материале господин Волков пытается уверить корреспондента (а через него и всю западную публику) в том, что на Кремль оказывается такое давление из-за посадки оппозиционера, что он будет в ближайшее время отпущен на свободу. Присутствуют в интервью и другие сказки. Например, заявление о том, что за 10 лет число людей, поддерживающих Навального, выросло со 100 тысяч человек до 30 миллионов. То есть 20% всего населения страны, включая грудных детей. Если бы корреспондент делал не рекламное, а настоящее интервью, то он бы обязательно спросил, почему тогда уровень доверия к Навальному (ещё раз — лишь уровень доверия, наличие которого не означает включение в число поддерживающих) составляет, по данным либеральных соцопросов, около 5%. Но корреспондент не спросил — задачи такой перед ним не стояло.

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