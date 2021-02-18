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Победителем в конкурсе на пост главы Росгосцирка стал Сергей Беляков

Должность была вакантна с декабря прошлого года.

18 февраля 2021, 19:52
<p>Сергей Беляков. Фото © <a href="https://culture.gov.ru/press/news/sergey_belyakov_pobedil_v_konkurse_na_zameshchenie_dolzhnosti_generalnogo_direktora_rosgostsirka/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство культуры</a></p>

Сергей Беляков. Фото © Министерство культуры

Врио гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков победил в конкурсе на замещение этой должности. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры.

В ходе мероприятия кандидаты представили программы деятельности организации. Всего на место гендиректора претендовало 12 человек, включая бывшего руководителя Росгосцирка Вадима Гаглоева, директора культурного центра "Дружба" Никиту Белоблоцкого и директора Екатеринбургского государственного цирка Тамару Бортникову.

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Приём заявок начался 28 декабря 2020 года, после того как предыдущий глава Владимир Шемякин покинул пост по собственному желанию. Решение о присуждении победы в конкурсе принимала комиссия, также были приглашены эксперты с правом совещательного голоса. Кандидатуру Белякова утвердили большинством голосов.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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