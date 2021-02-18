В Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты

Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. По предварительным данным, это случится в марте, но точной даты пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации арабской республики.