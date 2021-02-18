В Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты
Официального подтверждения из Москвы пока не последовало.
Фото © Pixabay
Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. По предварительным данным, это случится в марте, но точной даты пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации арабской республики.
"Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полёта", — отметили в министерстве.
Российская сторона пока официально не подтвердила эту информацию.
Ранее сообщалось, что вокруг Шарм-эш-Шейха появился 30-километровый забор с колючей проволокой.
Лента новостей
"Девка сама приехала": задержанный за изнасилование полувековой давности пенсионер рассказал свою версию событий
сегодня в 19:23
"Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка": Виктория Боня раскритиковала блогершу, обматерившую визажисток — видео
сегодня в 19:19
Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году
сегодня в 19:14
Выбор редакции
В Египте обнаружили древнейшую в мире пивоварню
Шесть горнолыжных курортов закрыты на Северном Кавказе из-за угрозы схода лавин
"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира
Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией
"Краснодар" дважды сравнивал счёт, но всё равно проиграл загребскому "Динамо" в ЛЕ
Комментариев: 0