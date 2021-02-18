Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Египте заявили, что договорились с Россией о запуске чартеров на курорты

Официального подтверждения из Москвы пока не последовало.

18 февраля 2021, 19:31

Фото © Pixabay

Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. По предварительным данным, это случится в марте, но точной даты пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство гражданской авиации арабской республики.

"Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полёта", — отметили в министерстве.

Стало известно, когда российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов

Стало известно, когда российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов

Российская сторона пока официально не подтвердила эту информацию.

Ранее сообщалось, что вокруг Шарм-эш-Шейха появился 30-километровый забор с колючей проволокой.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Египте обнаружили древнейшую в мире пивоварню

14 февраля, 11:17

Шесть горнолыжных курортов закрыты на Северном Кавказе из-за угрозы схода лавин

вчера в 07:36

"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира

сегодня в 20:31

Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией

сегодня в 20:11

"Краснодар" дважды сравнивал счёт, но всё равно проиграл загребскому "Динамо" в ЛЕ

сегодня в 20:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1