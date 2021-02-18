"Девка сама приехала": задержанный за изнасилование полувековой давности пенсионер рассказал свою версию событий

Многих сегодня шокировала новость о том, что в Москве пенсионер задержан за изнасилование, которые он с друзьями совершил ещё 46 лет назад — в 1974 году. Лайфу удалось поговорить с Сергеем. Он рассказал свою версию событий.

По словам Сергея, он был компании таких же 18–19-летних парней. Они все были якобы красавцами и стилягами, гоняли на мотоциклах, а посему отбоя от девушек у них не было. По вечерам они часто собирались, играли на гитаре, пили вино.

В тот злополучный вечер отмечали первую получку Сергея в Измайловском парке, предварительно позвав туда двух подружек. Там изнасилование и совершили. Хотя парни утверждали, что девушка была совсем не против, а дело якобы начал раскручивать её отец. Тогда посадили друзей Сергея, а его отпустили. Сейчас пенсионер говорит, что "девка сама приехала, знала, куда едет".

За время, которое Сергей провёл вне поля зрения следователей, он успел отслужить в армии, жениться, отсидеть за то, что ударил друга ножом на пьяную голову, поработать строителем и выйти на пенсию. Сейчас Сергей спокоен — ему ничего не грозит из-за истечения срока давности дела.

Ранее Лайф писал о том, как это дело выглядит со стороны следователей.

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