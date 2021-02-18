Попова предупредила о высоком риске заразиться коронавирусом

Распространение коронавируса в России удаётся сдерживать, но риск подхватить инфекцию всё ещё велик. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Общими усилиями нам удаётся сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".

Вместе с тем глава Роспотребнадзора отметила, что 12 тысяч инфицированных в сутки — это большое количество. По её словам, такие цифры свидетельствуют, что вероятность встретить вирус в популяции сегодня достаточно высокая.

Также Попова напомнила, что респираторные инфекции активизируются в феврале и марте, а иммунная система становится к весне слабее, чем осенью.

"Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излёте эпидситуации", — заключила глава Роспотребнадзора.

Ранее в России была создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос.

Авторы