Попова предупредила о высоком риске заразиться коронавирусом
12 тысяч инфицированных в сутки — это большое количество, отметила она.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Распространение коронавируса в России удаётся сдерживать, но риск подхватить инфекцию всё ещё велик. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Общими усилиями нам удаётся сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации [новых случаев заражения] снижаются", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1".
Вместе с тем глава Роспотребнадзора отметила, что 12 тысяч инфицированных в сутки — это большое количество. По её словам, такие цифры свидетельствуют, что вероятность встретить вирус в популяции сегодня достаточно высокая.
Также Попова напомнила, что респираторные инфекции активизируются в феврале и марте, а иммунная система становится к весне слабее, чем осенью.
"Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излёте эпидситуации", — заключила глава Роспотребнадзора.
Ранее в России была создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос.
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