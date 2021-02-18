"Лучше умереть с США?" Чешский политик раскритиковала Запад за непризнание "Спутника V"

Человеческая жизнь превыше всего, а вопрос прибылей тут не должен приниматься во внимание. Таким мнением поделилась в беседе с изданием Parlamentní Listy чешский политик и бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова, говоря о позиции ряда западных стран по российской вакцине от коронавируса "Спутник V".

По мнению Чурдовой, российская вакцина доказала свою эффективность — больше 91% — и она является безопасной согласно результатам авторитетных медицинских исследований. Политик сама бы привилась "Спутником V" по возможности.

Чурдова отметила, что отказ некоторых стран Европы от российской разработки на самом деле вредит жителям этих стран, а никак не России.

"Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьёзно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади — прибыли", — отметила Анна Чурдова.

Министр образования Чехии Яна Малачова ранее заявила о том, что пандемия коронавируса нанесла серьёзный урон стране. Такого, по её мнению, не было со времён Второй мировой войны.

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