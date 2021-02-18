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The Washington Post: Американские дипломаты попросили привить их от коронавируса "Спутником V"

Дипработники из США, работающие за рубежом, разочарованы тем, как высшие должностные лица в Вашингтоне распределяют вакцины собственного производства.

18 февраля 2021, 15:49

Фото © Sputnikvaccine.com

Нехватка вакцин американского производства заставляет дипломатов из США просить помощи у иностранных правительств, включая Россию. Об этом в четверг написала газета The Washington Post. По данным издания, некоторые сотрудники Госдепа обратились к российским властям с просьбой привить их препаратом "Спутник V" после того, как Вашингтон не смог гарантировать поставку нужного количества доз американской вакцины в ближайшем будущем.

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Госдепартамент не рекомендовал своим сотрудникам использовать российский препарат, поскольку "Спутник V" не получил одобрения американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Тем не менее ведомство предоставило дипломатам возможность самостоятельно принять решение о своём здоровье, поскольку пандемия унесла почти 2,5 миллиона жизней во всём мире.

"Для самой богатой страны мира неловко просить о благотворительности другие страны, когда дело идёт о вакцинах", — прокомментировал изданию американский дипломат с Ближнего Востока.

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Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. В начале февраля научный журнал Lancet обнародовал итоги испытаний нашего препарата "Спутник V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных. Приём российской вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение "Спутника V" уже одобрили более чем в 20 странах мира.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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