The Washington Post: Американские дипломаты попросили привить их от коронавируса "Спутником V"

Нехватка вакцин американского производства заставляет дипломатов из США просить помощи у иностранных правительств, включая Россию. Об этом в четверг написала газета The Washington Post. По данным издания, некоторые сотрудники Госдепа обратились к российским властям с просьбой привить их препаратом "Спутник V" после того, как Вашингтон не смог гарантировать поставку нужного количества доз американской вакцины в ближайшем будущем.

Госдепартамент не рекомендовал своим сотрудникам использовать российский препарат, поскольку "Спутник V" не получил одобрения американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. Тем не менее ведомство предоставило дипломатам возможность самостоятельно принять решение о своём здоровье, поскольку пандемия унесла почти 2,5 миллиона жизней во всём мире.

"Для самой богатой страны мира неловко просить о благотворительности другие страны, когда дело идёт о вакцинах", — прокомментировал изданию американский дипломат с Ближнего Востока.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, это произошло 11 августа 2020 года. В начале февраля научный журнал Lancet обнародовал итоги испытаний нашего препарата "Спутник V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных. Приём российской вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Применение "Спутника V" уже одобрили более чем в 20 странах мира.

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