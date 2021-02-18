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Убийца вышел по УДО и стал совращать подростков под предлогом обучения магии

Во время жуткого "обряда" педофил жестоко хлестал юных "волшебников", а затем выжигал раскалённым воском пятиконечную звезду.

18 февраля 2021, 15:29
Подозреваемый Сергей П. Фото © LIFE

Подозреваемый Сергей П. Фото © LIFE

В подмосковном Долгопрудном задержали педофила, который вербовал подростков в "школу магии" и насиловал. Сергей П. создал тематический сайт для "юных волшебников" и паблики в соцсетях сразу после выхода по УДО из тюрьмы, куда он попал за убийство и оборот наркотиков.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, мужчину задержали после показаний одной из жертв. 14-летний Алексей (имя изменено) прочитал про "школу магии" и написал Сергею. Подростку эта тема была близка, поскольку его мать называет себя экстрасенсом. Он решил раскрыть и в себе "магический талант". Сергей пообещал школьнику, что все его желания начнут сбываться, если он пройдёт "обряд инициации". Лёша согласился.

Страшный "ритуал" состоялся 2 января в лесу около Долгопрудного. "Маг" отвёл подростка в безлюдное место, велел раздеться и лечь на снег, раскинув руки. Затем он до крови отхлестал ребёнка по груди и спине прутом. Но на этом всё не закончилось. Мужчина раскалённым воском выжег на животе мальчика пятиконечную звезду, а потом изнасиловал его.

Ребёнок целый месяц молчал о случившемся, а в начале февраля рассказал о пережитом матери. В отношении Сергея завели уголовное дело по статьям "Понуждение к действиям сексуального характера" и "Развратные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего". Он арестован до 12 марта. По словам школьника, жуткий "обряд" подозреваемый совершал и в отношении других подростков. Сейчас следователи пытаются найти других жертв "мага".

В Воронеже показали допрос педофила, который надругался над 10-летней школьницей — видео

В Воронеже показали допрос педофила, который надругался над 10-летней школьницей — видео

Ранее сообщалось, что в Воронеже педофил надругался над десятилетней девочкой в овраге, который находился по пути в школу. Выяснилось, что этот путь является самым коротким до учебного заведения, поэтому им пользуются многие дети. Преступника задержали спустя четыре дня. Как оказалось, у него тоже уголовное прошлое.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Хромов Леонид
Хромов Леонид

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