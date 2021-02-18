В Москве стали предлагать в аренду последние iPhone с Clubhouse

Житель Москвы придумал оригинальный бизнес-проект на фоне резкого роста популярности новой аудиосоцсети Clubhouse. Он предлагает в аренду смартфоны iPhone последней модели с установленным и активированным приложением Clubhouse, а также три инвайта в подарок. Об этом рассказывает Mash .

Эдуард хочет получать за такой набор по 10 000 рублей. Он заверил, что бизнес идёт в гору. А скоро состоится IPO небольшого подряда, то есть ни много ни мало первичное размещение акций на рынке. Молодой человек также заверил, что уже ведёт переговоры с Samsung и другими производителями смартфонов для платформы Android.