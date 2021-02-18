Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве стали предлагать в аренду последние iPhone с Clubhouse

Планы у молодого человека "космические" — вплоть до выпуска акций.

18 февраля 2021, 15:13

Москвич организовал стартап по сдаче в аренду iPhone с Clubhouse. Видео © Mash

Житель Москвы придумал оригинальный бизнес-проект на фоне резкого роста популярности новой аудиосоцсети Clubhouse. Он предлагает в аренду смартфоны iPhone последней модели с установленным и активированным приложением Clubhouse, а также три инвайта в подарок. Об этом рассказывает Mash.

Эдуард хочет получать за такой набор по 10 000 рублей. Он заверил, что бизнес идёт в гору. А скоро состоится IPO небольшого подряда, то есть ни много ни мало первичное размещение акций на рынке. Молодой человек также заверил, что уже ведёт переговоры с Samsung и другими производителями смартфонов для платформы Android.

Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Ранее Лайф рассказывал, что инвайтами на Clubhouse активно торгуют на "Авито" и "Юле". Цена вопроса — от 200 до 10 000 рублей. Однако есть большой шанс нарваться на мошенников.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1