Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Кремль в ближайшие дни планирует узнать детали предложения главы SpaceX Илона Маска, который захотел пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в голосовой соцсети Clubhouse. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы как раз сейчас работаем над тем, что имелось в виду в приглашении господина Маска: общение именно в этой сети или в целом. Пока точных деталей не имеем, информацией не располагаем, но рассчитываем, что в ближайшие дни получим ясность по предложению", — сказал представитель Кремля.

Давать оценку самой соцсети и её внезапной популярности Песков не стал. Судить об удобстве Clubhouse Кремлю не пристало, это должны решать пользователи. При этом Песков отметил, что администрация президента считает достаточными имеющиеся каналы доведения информации до граждан и не видит необходимости в использовании официальных каналов в соцсетях, включая Clubhouse.

Напомним, своё предложение Маск опубликовал в "Твиттере", отметив англоязычную версию аккаунта российского лидера. А после написал кириллицей: "Было бы большой честью поговорить с вами".

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