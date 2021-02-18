Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кремль прокомментировал предложение Маска поговорить с Путиным в Clubhouse

Давать оценку самой соцсети и её внезапной популярности Песков отказался.

18 февраля 2021, 10:22
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Кремль в ближайшие дни планирует узнать детали предложения главы SpaceX Илона Маска, который захотел пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным в голосовой соцсети Clubhouse. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы как раз сейчас работаем над тем, что имелось в виду в приглашении господина Маска: общение именно в этой сети или в целом. Пока точных деталей не имеем, информацией не располагаем, но рассчитываем, что в ближайшие дни получим ясность по предложению", — сказал представитель Кремля.

Давать оценку самой соцсети и её внезапной популярности Песков не стал. Судить об удобстве Clubhouse Кремлю не пристало, это должны решать пользователи. При этом Песков отметил, что администрация президента считает достаточными имеющиеся каналы доведения информации до граждан и не видит необходимости в использовании официальных каналов в соцсетях, включая Clubhouse.

Эксперт раскрыл, зачем Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Эксперт раскрыл, зачем Маск пригласил Путина пообщаться в Clubhouse

Напомним, своё предложение Маск опубликовал в "Твиттере", отметив англоязычную версию аккаунта российского лидера. А после написал кириллицей: "Было бы большой честью поговорить с вами".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1