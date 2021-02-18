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Категорий: 18

Песков назвал Украину недружественным России государством

Такие выводы, по его словам, следуют из антироссийских действий, которые доминируют в политике официального Киева.

18 февраля 2021, 10:15

Фото © Pixabay

В Кремле считают, что на Украине был реализован политический проект западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать тезис Владимира Путина, прозвучавший в ходе встречи с руководителями думских фракций 17 февраля. Напомним, что, по словам российского лидера, нападки на проект строительства газопровода "Северный поток — 2" объясняются намерениями Запада заставить Россию "заплатить за их геополитический проект" на территории Незалежной.

Путин: Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине

Путин: Запад пытается заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине

"Россия, безусловно, признаёт украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", — указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Украина — это суверенное, однако недружественное нам государство. Такие выводы, по его словам, следуют из антироссийских действий, которые доминируют в политике официального Киева.

На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"

На Украине официантку уволили с работы за фразу "Днепр всегда был русским"

Напомним, что накануне Украина покинула ещё одно соглашение по СНГ. Договор касался вопросов координации связи между государствами.

Ранее стало известно, что Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды в Крым. Однако на самом полуострове назвали эти планы глупостью и растратой средств.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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