Песков назвал Украину недружественным России государством
Такие выводы, по его словам, следуют из антироссийских действий, которые доминируют в политике официального Киева.
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В Кремле считают, что на Украине был реализован политический проект западных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать тезис Владимира Путина, прозвучавший в ходе встречи с руководителями думских фракций 17 февраля. Напомним, что, по словам российского лидера, нападки на проект строительства газопровода "Северный поток — 2" объясняются намерениями Запада заставить Россию "заплатить за их геополитический проект" на территории Незалежной.
"Россия, безусловно, признаёт украинское государство, но в то же время, действительно, украинское государство с того момента, как на Украине произошёл силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", — указал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Украина — это суверенное, однако недружественное нам государство. Такие выводы, по его словам, следуют из антироссийских действий, которые доминируют в политике официального Киева.
Напомним, что накануне Украина покинула ещё одно соглашение по СНГ. Договор касался вопросов координации связи между государствами.
Ранее стало известно, что Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды в Крым. Однако на самом полуострове назвали эти планы глупостью и растратой средств.
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