Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле оценили предложение Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Песков считает закономерным, что такие инициативы привлекают общественный интерес.

18 февраля 2021, 10:06

Никита Михалков.

Фото © YouTube / "Бесогон TV"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение кинорежиссёра Никиты Михалкова лишать гражданства тех, кто призывает к санкциям против России. Он напомнил, что первым на эту тему высказался бизнесмен Олег Дерипаска, который ещё в декабре прошлого года выступил за введение уголовной ответственности за "провоцирование санкций", приравняв их к измене родине.

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

"Мы живём во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", рассудил представитель Кремля.

При этом Песков не стал предсказывать исход этих обсуждений, добавив, что "такие предложения привлекают общественный интерес".

Актриса Татьяна Васильева назвала Навального иудой за призыв к антироссийским санкциям

Актриса Татьяна Васильева назвала Навального иудой за призыв к антироссийским санкциям

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернётся к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан. Поправки могут быть внесены ко второму чтению в законопроект, который вводил уголовное наказание для реализации закона "О мерах воздействия на недружественные действия США и иностранных государств".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1