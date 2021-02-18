В Кремле оценили предложение Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение кинорежиссёра Никиты Михалкова лишать гражданства тех, кто призывает к санкциям против России. Он напомнил, что первым на эту тему высказался бизнесмен Олег Дерипаска, который ещё в декабре прошлого года выступил за введение уголовной ответственности за "провоцирование санкций", приравняв их к измене родине.

"Мы живём во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", — рассудил представитель Кремля.

При этом Песков не стал предсказывать исход этих обсуждений, добавив, что "такие предложения привлекают общественный интерес".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в весеннюю сессию Госдума вернётся к законопроекту об уголовном наказании для лиц, которые призывают к санкциям в отношении российских компаний и граждан. Поправки могут быть внесены ко второму чтению в законопроект, который вводил уголовное наказание для реализации закона "О мерах воздействия на недружественные действия США и иностранных государств".

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