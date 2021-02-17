Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России

Кинорежиссёр Никита Михалков предложил лишать гражданства тех, кто призывает к санкциям против России.

По словам деятеля культуры, эту статью необходимо ввести законодательно, но не для того, чтобы бороться с инакомыслием или наказать людей, которые выходят бороться против коррупции и беззакония. Применение такой меры должно строго регламентироваться.

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", — уточнил Михалков в эфире телеканала "Россия 24".

Режиссёр добавил, что лишение гражданства не должно быть следствием личной неприязни, когда "кто-то обругал начальника, а его выслали из страны".

Михалков привёл в пример "философский пароход", когда из Советской России выслали оппозиционную интеллигенцию. Люди были слишком знамениты, чтобы их казнить или посадить.

Согласно статье 6 Конституции РФ, гражданин Российской Федерации не может быть лишён гражданства. А вот в Советском Союзе существовала статья 18 закона "О гражданстве СССР", когда в исключительных случаях человек лишался статуса гражданина по решению Президиума Верховного Совета.

Ранее Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру в отношении российских СМИ в Интернете.

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