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Фурор в TikTok: хозяин рассказал, как "плывущий по снегу" кот сделал из него блогера

За сутки эти кадры набрали около двух миллионов просмотров.

17 февраля 2021, 18:49

Фурор в TikTok: хозяин рассказал, как "плывущий по снегу" кот сделал из него блогера. Видео © LiFE

Житель Калужской области снял на видео и выложил в "Тикток", как его кот после сильного снегопада по сугробам пробирается домой. Видео за сутки набрало почти два миллиона просмотров. Кот Устин и его хозяин Ярослав проснулись знаменитыми.

Мужчина рассказал Лайфу, что он выпустил питомца погулять. Услышав жалобное мяуканье, он направился посмотреть, что произошло. Оказалось, что кот залез на забор и не собирался с него слезать в надежде, что будет услышан. Хозяин не растерялся и пошёл за лопатой, но питомец не стал дожидаться подмоги и направился к дому сквозь снежную пелену. Так и появилось это видео.

По словам хозяина, Устин пришёл к ним домой три года назад. У него нет хвоста, но это совсем не мешает коту быть очень весёлым и ласковым питомцем. Молодой человек очень удивился внезапной популярности. Он намерен и дальше снимать такие ролики.

Хозяйка взяла из приюта котёнка и только дома разглядела, какие милые знаки есть у него на шёрстке

Хозяйка взяла из приюта котёнка и только дома разглядела, какие милые знаки есть у него на шёрстке

Девушка из Нидерландов ранее тоже засняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Сети.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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