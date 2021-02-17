Фурор в TikTok: хозяин рассказал, как "плывущий по снегу" кот сделал из него блогера
За сутки эти кадры набрали около двух миллионов просмотров.
Фурор в TikTok: хозяин рассказал, как "плывущий по снегу" кот сделал из него блогера. Видео © LiFE
Житель Калужской области снял на видео и выложил в "Тикток", как его кот после сильного снегопада по сугробам пробирается домой. Видео за сутки набрало почти два миллиона просмотров. Кот Устин и его хозяин Ярослав проснулись знаменитыми.
Мужчина рассказал Лайфу, что он выпустил питомца погулять. Услышав жалобное мяуканье, он направился посмотреть, что произошло. Оказалось, что кот залез на забор и не собирался с него слезать в надежде, что будет услышан. Хозяин не растерялся и пошёл за лопатой, но питомец не стал дожидаться подмоги и направился к дому сквозь снежную пелену. Так и появилось это видео.
По словам хозяина, Устин пришёл к ним домой три года назад. У него нет хвоста, но это совсем не мешает коту быть очень весёлым и ласковым питомцем. Молодой человек очень удивился внезапной популярности. Он намерен и дальше снимать такие ролики.
Девушка из Нидерландов ранее тоже засняла реакцию своей кошки на первый снег, и этот снимок насмешил тысячи пользователей Сети.
WOW-animals
Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах
сегодня в 06:48
Олень спрятался за тонким деревом, и никто не смог понять, куда исчезло его туловище — фото
вчера в 08:26
Хозяйка взяла из приюта котёнка и только дома разглядела, какие милые знаки есть у него на шёрстке
14 февраля, 16:00
Выбор редакции
Кот эпично "проплыл" сквозь снег в Калужской области, выразив все мысли россиян об ударивших морозах
Появились первые жертвы: снег и непогода в США оставили более 4 миллионов человек без света
В России выбрана лучшая собака-спасатель: десятки раз принимала участие в поисках
Главврач Коммунарки Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса
Биткоин установил очередной исторический максимум — 52 тысячи долларов
Комментариев: 0