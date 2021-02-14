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Хозяйка взяла из приюта котёнка и только дома разглядела, какие милые знаки есть у него на шёрстке

Окрас пушистика оказался особенным.

14 февраля 2021, 16:00

Фото © Instagram / rivers_hearts

У Кэти Дуды из США случилось горе — умер её кот Лаки. Семья оплакивала внезапную потерю любимца, когда женщина вдруг наткнулась на фото двух очаровательных котят, которые жили в приюте и искали дом. Она не мешкая решила взять братьев-пушистиков Ривера и Реми к себе.

Фото © Instagram / rivers_hearts

Фото © Instagram / rivers_hearts

Когда Кэти приехала в приют, ей показалось, что она увидела на груди у Ривера большое сердечко, пишет The Dodo. Однако женщина не стала тщательно разглядывать котят, а сразу отправилась назад. Дома познакомиться с питомцем тоже удалось не сразу. Он был довольно застенчив и сначала предпочитал прятаться.

Фото © Instagram / rivers_hearts

Фото © Instagram / rivers_hearts

Однако, когда Ривер освоился, Дуда и её дети поняли, насколько он особенный. Пушистик был покрыт пятнышками в виде сердечек — их насчитали целых девять — и даже его нос был сердцевидной формы. А характер у хвостатого оказался спокойный и ласковый.

Фото © Instagram / rivers_hearts

Фото © Instagram / rivers_hearts

Хозяйка питомцев сначала подумала, что пятнышки Ривера — это знак, с помощью которого их погибший кот Лаки показал, как сильно любил свою семью. "Я ожидала, что котята принесут нам радость, но на самом деле они принесли нам мир. Ривер, покрытый сердечками, исцеляет разбитые сердца", — поделилась Кэти.

Парень нашёл под кроватью чужую кошку с котятами, прошло более двух лет — и вот что с ними стало

Парень нашёл под кроватью чужую кошку с котятами, прошло более двух лет — и вот что с ними стало

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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