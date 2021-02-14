Хозяйка пошла на поводу у флешмоба, нарядив своего кота в грабителя, и результат сделал его звездой

Несколько дней назад во флешмобе решила принять участие пользовательница ttmmff100. Любимица Кики против не была... Впрочем, вряд ли у неё кто-то спрашивал. Поэтому 22-летняя Тая из Кентукки, США, нашла носки, которые она бы никогда не надела, и отрезала всё ненужное. Получилась самая милая шапочка грабителя в мире — крошечная, розовая и в ромашках. Дальше оставалось лишь надеть получившееся чудо на питомца и смотреть на реакцию. Благо она того стоила.

Видео © TikTok / ttmmff100

Ой, в такой маске она никого ограбить не сможет ttmmff100

Кики, которая прожила с хозяйкой больше семи лет, такой подставы не ожидала. Не понимая, что у неё на морде, усатая начала шататься из стороны в сторону и пытаться языком убрать мешающее нечто с головы. Нескольких секунд кошке хватило, чтобы понять — техника не работает, и уже через мгновение снять шапку лапой. Запись пранка питомца моментально стала вирусной. Всего за несколько дней её посмотрели больше 40 млн раз!

Кадры из видео © TikTok / ttmmff100

Правда, зрители разделились на два лагеря. Одни посмеялись над забавной реакцией кошки и сравнивали её с Годзиллой, ящерицей и даже рестлером в боях без правил. Другие же не видели в видео ничего смешного — очевидное жестокое обращение с животными. Но Тая заверила — с Кики всё в порядке, в этом доме её любят и сдувают пылинки.

Кошка: "Дорогой дневник, мне не описать эту боль..." _tanbaev_

Надеюсь, я не единственная, кому не кажется это смешным... Бедная кошка tiinazangana

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