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Регион
Опубликовано 14 февраля 2021, 11:30
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"Великий заговор — это миф": чем занимаются современные масоны в России

Масонские ложи существуют до сих пор и активно публикуют посты в социальных сетях о своей жизни. Кто такие масоны сегодня? Это "тайное общество", которое "правит миром", или всё совсем иначе? Лайф выяснил, как устроена и над чем работает масонская организация в современной России.

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Оглавление
Лайк, репост, масон
"Тайные собрания"
Как стать масоном
В чём цель?

Лайк, репост, масон

В "Тиктоке" на аккаунт открытого масона Сергея Белявского подписано более 105 тысяч человек. Его посты собрали уже более 413 тысяч лайков. Он рассказывает о жизни масонских лож, записывает трендовые видео и отвечает на вопросы подписчиков.

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— Я хочу рассказать, что такое масонство, изнутри. Хочу развеять все мифы, которыми обросло масонство, — говорит Белявский в одном из видео.

@tt_mason

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Но ведь масонское общество — тайное. Тогда почему его члены готовы рассказывать обо всём изнутри? Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов утверждает, что масоны — это не тайное общество, а общество с тайной. Поэтому, если кто-то из членов организации хочет открыться и заявить о своей принадлежности к какой-то ложе, он вправе это сделать. Но никто из масонов не может говорить о других членах организации, которых они называют братьями, особенно если братья не готовы открываться самостоятельно.

"Тайные собрания"

Великая ложа России — это организация, которая объединяет 20 достопочтенных лож в Москве, три — в Санкт-Петербурге, а также ложи в Калининграде, Великом Новгороде, Перми, Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Краснодарском крае и Ростовской области. Существуют российские дистрикты в Белоруссии, Грузии, Абхазии и Киргизии.

— Материнской Великая ложа России является для лож Азербайджана, Армении, Казахстана. Некоторые ложи мы создавали совместно с масонами Вашингтона, а Великую объединённую ложу в Грузии создавали с братьями Турции, Армении и Украины. Масоны нашли в себе мудрость, силу и красоту, чтобы объединить людей, несмотря на конфликты между государствами, — рассказывает Андрей Богданов.

В обычной жизни члены масонских лож могут заниматься любой деятельностью. Среди братьев есть артисты, бизнесмены, строители, менеджеры и представители самых разных профессий. Андрей Богданов — политтехнолог. Он стал одним из учредителей Демократической партии России, а в 2008 году был кандидатом в президенты России. Масон-тиктокер Сергей Белявский — психолог и профессиональный коуч.

По словам Богданова, у масонов действует строгое правило: на своих собраниях они не обсуждают политику и религию. Поэтому никаких споров между братьями не возникает. Кроме того, среди масонов нет женщин.

— В масоны принимаются люди свободных и добрых нравов. Женщины не так давно получили свободу, поэтому принимать их в ложи не совсем правильно, даже несмотря на толерантные настроения в Европе и США. Наше общество достаточно консервативно. К тому же, если в братстве будут женщины, вряд ли наши жёны будут спокойно отпускать нас на собрания. Сейчас моя жена знает, что раз-два в месяц я ухожу на встречу с братьями и максимум могу чуть больше выпить алкоголя, никаких других провокаций не бывает. Ну и какие разговоры о философии в обществе женщин? Мужчины будут только о коленках думать, а не о важных вопросах, — говорит Андрей Богданов.

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

У каждой ложи есть определённый день в месяце, когда проходят общие собрания. В период пандемии эти встречи проводились в онлайн-формате. Братья обсуждают историю, философию, культуру. Раз в год проводится большая ассамблея Великой ложи, где встречаются представители всех достопочтенных лож.

Как стать масоном

Любой гражданин России старше 21 года, "верующий в Бога и бессмертие души, свободный и добрых нравов", может подать заявку на вступление в масонскую ложу. Сыновья масонов могут подавать заявки с 18 лет. Тех, кто не входит в "общество с тайной", называют профанами.

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Рассмотрение заявки от профана может занять несколько месяцев. И если мужчина отказался или передумал вступать в ложу по прошествии времени, то это его право.

Мы никого не приглашаем и не уговариваем быть в нашем братстве. Это как в семью принимать нового человека. Не хочет — нам так даже лучше, — говорит Андрей Богданов.

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Средний возраст членов Великой ложи России — 38 лет. Это одна из самых молодых лож в мире. Например, в Англии средний возраст — 68 лет, но и в братство вступают в 45–50 лет.

Если желающего вступить в масонскую ложу могут порекомендовать два действующих масона, то процесс рассмотрения заявки будет быстрее. После анкетирования и собеседования профан проходит "допрос под повязкой": его приглашают на собрание ложи, затем ему завязывают глаза и заводят в зал. В течение часа члены общества задают ему сложные вопросы, которые до этого он сам себе мог не задавать, например: "За что вам в вашей жизни стыдно?" Психологически такой допрос выдерживают далеко не все профаны.

После этого мужчина выходит из зала и члены ложи принимают решение о его вступлении. Если три масона против принятия профана в общество, он в братство не попадает. Даже если в ложе 1000 человек и только трое против — решение не принято. Профан может через полгода снова попробовать вступить в ложу, но только в ту же самую. Ни в какую другую, даже в другом государстве, его не примут.

Если масоны приняли решение взять профана в свои ряды, он становится учеником. Минимум через полгода может стать подмастерьем, ещё через полгода — мастером.

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

Фото © Instagram / grandlodgeofrussia

В Великой ложе существуют вступительные и членские взносы. По словам Богданова, они не превышают в сумме 32 тысяч рублей в год. Посвящение в масоны стоит от 35 до 60 тысяч рублей. По данным "СПАРК-Интерфакса", ООО "Великая ложа древних и вольно принятых каменщиков", управляющим которого является Андрей Богданов, в 2018 году на балансе имело только 24 тысячи рублей, на данный момент организация работает как некоммерческое партнёрство по развитию масонских традиций.

— Мы не получаем ни рубля, ни цента с Запада. Ложи существуют только благодаря взносам. Поездки, покупка книг, инвентарь для ложи, благотворительность — на всё это нужны деньги. Ритуалистика у масонов очень серьёзная, требует затрат, отметил великий мастер.

В чём цель?

Современные масоны утверждают, что их миссия — делать хороших людей ещё лучше и заниматься благотворительностью. Утверждения о том, что масоны тайно правят миром, возникли ещё в конце XVIII века, после Французской революции, активными участниками которой действительно было немало братьев. Но сегодня это стереотип, который, по утверждениям масонов, не имеет ничего общего с реальностью.

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У членов общества есть свои отличительные жесты и знаки, которые известны только им. Но, как сообщили Лайфу представители ложи, всё это нужно, чтобы узнавать друг друга, не более того.

Современные ложи — это, грубо говоря, мужские клубы по интересам. Встречаются раз-два в месяц, говорят на философские темы. Да, иногда масоны могут встречаться не только на собраниях, но и на пикниках или в ресторанах. И тогда они могут обсуждать и политику, и религию, и женщин. Но это, по словам братьев, не тайный заговор, а просто разговоры по душам.

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Наталия Хомякова
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