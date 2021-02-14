Собаку постоянно возвращали из-за кривой морды в питомник, где её хотели усыпить, но случилось чудо

К владелице приюта Миган Хенли из Массачусетса, США, попадают разные пёсики, но этого она забрала сама. Клео была в очереди на усыпление, потому что, как объяснили женщине, из-за искривлённой мордочки и неровного прикуса её никто никогда бы не взял домой. Мол, такая собака не сможет жить полной жизнью. Миган забрала собаку в приют, чтобы оценить её состояние, и оказалось, что все до этого ошибались насчёт Клео, пишет The Dodo.

Фото © Facebook / A Place for Ace

Собакен не ждал от людей ничего плохого, несмотря на то что его уже однажды забрали в семью, но позже привезли обратно, передумав. Именно после этого случая работники питомника и приняли решение об эвтаназии. Пёсик оказался очень дружелюбным и подвижным, а главное — любознательным. Клео хорошо отнеслась к волонтёрам и своей временной хозяйке. И кривая мордочка её жизни никак не мешала.

Фото © Facebook / A Place for Ace

Клео пытается максимально использовать каждый день. Когда я утром открываю её клетку, она вылетает из неё будто пушечное ядро. Она словно настоящий комок энергии, которому нужно постоянно двигаться. Ей постоянно интересны все новые вещи и запахи, которые её окружают. Она очень умная Брианна, временная хозяйка

Фото © Facebook / A Place for Ace

Брианна призналась, что через неё уже прошло много собак, но никогда не было такой, как Клео. Эта юла постоянно в движении, и она очень легко адаптируется к новым условиям. По словам девушки, в уходе пёсик ничем не отличается от других собак с нормальной челюстью. Иногда, когда Клео воодушевлена, она может смешно хрюкать, а ещё она не слишком аккуратна во время еды и питья, но это и всё. Миган и Брианна надеются, что Клео быстро найдёт себе любящую семью.

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