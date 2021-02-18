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Категорий: 18

ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом

Текущее соглашение истекало в 2022 году.

18 февраля 2021, 10:03

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Московский ЦСКА объявил о продлении нового трудового соглашения с защитником Марио Фернандесом до окончания сезона 2023/24.

Напомним, что Марио выступает за армейский клуб с 2012 года, за это время он провёл 289 матчей и забил шесть голов. Также вместе с красно-синими он стал трёхкратным чемпионом России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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