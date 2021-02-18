ЦСКА продлил контракт с Марио Фернандесом
Текущее соглашение истекало в 2022 году.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Московский ЦСКА объявил о продлении нового трудового соглашения с защитником Марио Фернандесом до окончания сезона 2023/24.
⚡ Марио Фернандес продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2023/24! 🔴🔵🔥🔥🔥 https://t.co/ZRJk3kehRF pic.twitter.com/lV1s8cbEZp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2021
Напомним, что Марио выступает за армейский клуб с 2012 года, за это время он провёл 289 матчей и забил шесть голов. Также вместе с красно-синими он стал трёхкратным чемпионом России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство.
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