Жена Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала его с братом

Супруга тренера ЦСКА Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала мужа с его братом-близнецом Алексеем. Экс-солистка группы "Винтаж" замужем за спортсменом уже 11 лет.

"Было пару раз. Без последствий", — сказала Ольга Березуцкая в беседе со своими подписчиками в "Инстаграме".

Ранее стало известно, что тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина вместе с тремя детьми выселяют из особняка под Петербургом.

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