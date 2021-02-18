Жена Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала его с братом
По словам Ольги, всё обошлось "без последствий".
Фото © Instagram / olga_berezutskaya
Супруга тренера ЦСКА Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала мужа с его братом-близнецом Алексеем. Экс-солистка группы "Винтаж" замужем за спортсменом уже 11 лет.
"Было пару раз. Без последствий", — сказала Ольга Березуцкая в беседе со своими подписчиками в "Инстаграме".
Ранее стало известно, что тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина вместе с тремя детьми выселяют из особняка под Петербургом.
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