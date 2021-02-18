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Категорий: 18

Жена Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала его с братом

По словам Ольги, всё обошлось "без последствий".

18 февраля 2021, 06:27
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/p/Bq4L4H5HwjG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olga_berezutskaya</a></u></p>

Фото © Instagram / olga_berezutskaya

Супруга тренера ЦСКА Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала мужа с его братом-близнецом Алексеем. Экс-солистка группы "Винтаж" замужем за спортсменом уже 11 лет.

"Было пару раз. Без последствий", — сказала Ольга Березуцкая в беседе со своими подписчиками в "Инстаграме".

Алексей Березуцкий покидает ЦСКА из-за разногласий с руководством

Алексей Березуцкий покидает ЦСКА из-за разногласий с руководством

Ранее стало известно, что тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина вместе с тремя детьми выселяют из особняка под Петербургом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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