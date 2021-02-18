В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника у ворот вуза
Молодой человек пробудет под стражей до середины апреля.
Обвиняемый Денис М. Фото © Соцсети
По ходатайству следователей Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 22-летнего студента Новосибирского государственного техуниверситета за жестокое убийство одногруппника у стен вуза. Молодой человек проведёт два ближайших месяца под стражей.
"Миллеру Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 16.04.2021. Постановление не вступило в законную силу", — сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал Лайф, 16 февраля в Новосибирске студент НГГУ зарезал одногруппника у ворот вуза. По первоначальной версии следствия, жестокое убийство могло быть совершено на почве ревности.
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