В Новосибирске арестовали студента, зарезавшего одногруппника у ворот вуза

По ходатайству следователей Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в виде ареста в отношении 22-летнего студента Новосибирского государственного техуниверситета за жестокое убийство одногруппника у стен вуза. Молодой человек проведёт два ближайших месяца под стражей.