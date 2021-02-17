Сначала провалился Месси, а теперь — Роналду: "Ювентус" проиграл "Порту" в ЛЧ
Поездка звёздного португальца на родину не удалась.
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"Порту" сенсационно обыграл дома туринский "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Португальский клуб открыл счёт уже на 2-й минуте встречи усилиями иранца Мехди Тареми, а нападающий Мусса Марега увеличил отрыв в самом начале второго тайма.
Единственный мяч у "Ювентуса" забил Федерико Кьеза на 82-й минуте встречи. Главная звезда туринцев Криштиану Роналду результативными действиями не отметился.
В параллельном матче дортмундская "Боруссия" обыграла "Севилью" на выезде.
Лига чемпионов. 1/8 финала
"Порту" — "Ювентус" — 2:1
Голы: Тареми 2' (1:0), Марега 46' (2:0), Кьеза 83' (2:1)
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