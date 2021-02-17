Сначала провалился Месси, а теперь — Роналду: "Ювентус" проиграл "Порту" в ЛЧ

"Порту" сенсационно обыграл дома туринский "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:1. Португальский клуб открыл счёт уже на 2-й минуте встречи усилиями иранца Мехди Тареми, а нападающий Мусса Марега увеличил отрыв в самом начале второго тайма.