"Нет тройным подбородкам": Канделаки вводит новые законы на "Матч ТВ"

На "Матч ТВ" снова неспокойно. Ещё не утихла война Дмитрия Губерниева с легендами биатлона, как в Сети появился инсайд, что двух человек отстранили от эфиров якобы из-за "лишнего веса". Об этом сообщил экс-сотрудник "Матч ТВ" Алексей Андронов, который и сам подвергался критике из-за внешнего вида ещё во времена работы на "НТВ-плюс". А телеграм-канал "Дай ударить" даже назвал имена журналистов, якобы пострадавших из-за новых порядков на "Матче": это ведущий Дмитрий Лукашов и комментатор Роман Скворцов.

Скворцов и Лукашов. Фото © instagram / romanskvortsov / lukashovdima

Скворцов тут же опроверг применение к нему санкций (и так совпало, что буквально сразу же его включили в Зал славы Единой лиги ВТБ). Однако Андронов продолжил сыпать инсайдами, на этот раз про принудительные пластические операции, которые якобы предлагают сделать некоторым эфирным сотрудникам "Матча".

Чтобы расставить точки над "i", слово взяла генеральный продюсер Тина Канделаки, которая и разъяснила суть "бодишейминга" на канале. Вот основные тезисы из её речи:

Никаких пластических операций никому делать не надо. Но нужно выглядеть свежо, бодро и подтянуто. Девушкам-ведущим (которые делали лёгкую пластику лица) — не пить перед эфиром, чтобы не выглядеть опухшими. Мужчинам — выглядеть опрятно и бодро, несмотря на вес. Всем — идеально владеть русским языком, стараться не использовать заменяемые англицизмы.

Умных людей в спортивном телевидении уже не 20 человек, как в 90-е, так что мятую футболку и тройной подбородок интеллектом и эрудицией сегодня не оправдать Тина Канделаки Генеральный продюсер "Матч ТВ"

Многие увидели в словах Канделаки очередной укол в сторону Василия Уткина, который в своё время со скандалом ушёл с "Матча" и до сих ведёт информационные войны с бывшим боссом. Сама Тина Гивиевна решила подлить масла в огонь, опубликовав тематический коллаж с экс-комментатором.

Канделаки даже успели обвинить в бодишейминге, однако она резко отбила подобные нападки, ещё раз объяснив, в чью сторону направлены новые требования канала.

Шейминг — вообще не моё. Это скорее призыв к тому, чтобы все занимались своим делом. Не будем путать людей, не выбиравших, какими им быть, с теми, кто свой выбор сделал осознанно. Про первых я не только пишу, но и снимаю документальное кино, делая всё, чтобы их голос был услышан Тина Канделаки Генеральный продюсер "Матч ТВ"

Подтверждение словам Канделаки легко можно найти, если взглянуть на архивы спортивных телевизионных программ 90-х или даже нулевых. Да даже ещё каких-то десять лет назад обсуждение футбола на ТВ выглядело так.

Сейчас всё гораздо красивее, мощнее, элитнее.

Российское спортивное телевидение ещё несколько лет назад взяло курс на Запад и успешно идёт по этому пути. И сами журналисты, и эксперты теперь всегда чисты, опрятны и одеты с иголочки, в студиях появляется графика, активно используются новые технологии вроде видеовключений. Отличить эфир "Матча" от того, что показывают англичанам, по сути, можно только по языку.

Что касается спортивного образа ведущих, Канделаки и сама активно подаёт пример своим подчинённым, демонстрируя тренировки и их результат в "Инстаграме".

Комментаторы тоже стараются не отставать, регулярно участвуя в футбольных турнирах.

Российский голос "Формулы-1" Алексей Попов уже несколько лет активно пропагандирует девиз "Спорт надо не только смотреть", постоянно изучая автомобильные трассы с помощью пробежек. Как отметила Канделаки, сотрудники "Матч ТВ" должны быть ролевыми моделями, пропагандирующими занятия спортом и заботу о своём здоровье. Главное, чтобы из-за этого не страдало качество контента.

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