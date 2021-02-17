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Норвежский гений: дубль Холанда принёс "Боруссии" победу над "Севильей" в ЛЧ

Нападающий не только забил два гола, но отдал результативную передачу и установил рекорд в Лиге чемпионов.

17 февраля 2021, 21:55

Фото © twitter.com/ChampionsLeague

Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала волевую победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:2. У хозяев поля голами отличились Сусо и Люк Де Йонг, а вот у немецкой команды всё решил Эрлинг Холанд, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

Интересно, что 20-летний нападающий Холанд стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, кому удалось забить 18 мячей за 13 матчей.

В параллельной встрече "Порту" сенсационно обыграл "Ювентус".

Лига чемпионов

1/8 финала

"Севилья" — "Боруссия" — 2:3

Голы: Сусо 7' (1:0), Дауд 19' (1:1), Холанд 27' (1:2), Холанд 43' (1:3), Де Йонг 84' (2:3)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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