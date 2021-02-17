Норвежский гений: дубль Холанда принёс "Боруссии" победу над "Севильей" в ЛЧ
Нападающий не только забил два гола, но отдал результативную передачу и установил рекорд в Лиге чемпионов.
Фото © twitter.com/ChampionsLeague
Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала волевую победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:2. У хозяев поля голами отличились Сусо и Люк Де Йонг, а вот у немецкой команды всё решил Эрлинг Холанд, который оформил дубль и отдал результативную передачу.
🇳🇴 Norwegian top scorers in the Champions League:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2021
⚽️1⃣9⃣ Ole Gunnar Solskjær
⚽️1⃣8⃣ John Carew
⚽️1⃣8⃣ Erling Haaland#UCL pic.twitter.com/2m1Ez3mRiO
Интересно, что 20-летний нападающий Холанд стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, кому удалось забить 18 мячей за 13 матчей.
В параллельной встрече "Порту" сенсационно обыграл "Ювентус".
Лига чемпионов
1/8 финала
"Севилья" — "Боруссия" — 2:3
Голы: Сусо 7' (1:0), Дауд 19' (1:1), Холанд 27' (1:2), Холанд 43' (1:3), Де Йонг 84' (2:3)
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