Норвежский гений: дубль Холанда принёс "Боруссии" победу над "Севильей" в ЛЧ

Дортмундская "Боруссия" на выезде одержала волевую победу над "Севильей" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 3:2. У хозяев поля голами отличились Сусо и Люк Де Йонг, а вот у немецкой команды всё решил Эрлинг Холанд, который оформил дубль и отдал результативную передачу.