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Категорий: 18

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

Народный артист РСФСР скончался на 83-м году жизни 18 февраля.

18 февраля 2021, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин глубоко соболезнуют в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким в связи с кончиной любимого артиста", — отметил он.

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Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Информацию об этом подтвердили в МХТ им. Чехова, где актёр служил с 1987 года. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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