Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
Народный артист РСФСР скончался на 83-м году жизни 18 февраля.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин глубоко соболезнуют в связи с кончиной Андрея Мягкова. В ближайшее время президент направит телеграмму родным и близким в связи с кончиной любимого артиста", — отметил он.
Напомним, 18 февраля стало известно, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актёр Андрей Мягков. Информацию об этом подтвердили в МХТ им. Чехова, где актёр служил с 1987 года. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.
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