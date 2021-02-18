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Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Ушёл из жизни народный артист РСФСР Андрей Мягков. На фильмах с его участием — "Иронии судьбы", "Служебном романе" и "Жестоком романсе" — выросло несколько поколений. Герои актёра — застенчивые и робкие, неуклюжие и смешные, глубокие и завораживающие, а главное — всегда прекрасно сыгранные. Андрей Васильевич был не просто артистом, он был мыслителем, писателем, художником, который не любил публичность, и тем ценнее становилось каждое его слово.

18 февраля 2021, 09:46

Фото © kino-teatr.ru

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Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и всё, больше ничего не нужно

Андрей Мягков

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В искусстве никто никогда не даёт ответов. А если даёт, то это плохое искусство

Андрей Мягков

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В каждый персонаж актёр вкладывает себя. Какие-то образы получаются "уродцами", "неудачниками". И их иногда наиболее запоминаешь и любишь

Андрей Мягков

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Мне кажется, если кто-то думает о шедевре, у того-то и не получается

Андрей Мягков

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Пошлость — это когда с пафосом об очевидном

Андрей Мягков

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У меня ко всему в жизни такое отношение: всё, что "пере-" — всё плохо. Когда в картах перебор в очко, когда играют, это плохо. Когда перебор в чувствах. Во всём в нашей жизни перебор, это плохо

Андрей Мягков

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Не посещаю тусовки. Никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого... Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными — по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?

Андрей Мягков

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Любить много женщин несложно. Трудно всю жизнь любить одну

Андрей Мягков

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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