Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти

Не посещаю тусовки. Никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого... Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными — по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?