Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти
Ушёл из жизни народный артист РСФСР Андрей Мягков. На фильмах с его участием — "Иронии судьбы", "Служебном романе" и "Жестоком романсе" — выросло несколько поколений. Герои актёра — застенчивые и робкие, неуклюжие и смешные, глубокие и завораживающие, а главное — всегда прекрасно сыгранные. Андрей Васильевич был не просто артистом, он был мыслителем, писателем, художником, который не любил публичность, и тем ценнее становилось каждое его слово.
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Нет секрета крепкого брака. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и всё, больше ничего не нужно
Андрей Мягков
В искусстве никто никогда не даёт ответов. А если даёт, то это плохое искусство
Андрей Мягков
В каждый персонаж актёр вкладывает себя. Какие-то образы получаются "уродцами", "неудачниками". И их иногда наиболее запоминаешь и любишь
Андрей Мягков
Мне кажется, если кто-то думает о шедевре, у того-то и не получается
Андрей Мягков
Пошлость — это когда с пафосом об очевидном
Андрей Мягков
У меня ко всему в жизни такое отношение: всё, что "пере-" — всё плохо. Когда в картах перебор в очко, когда играют, это плохо. Когда перебор в чувствах. Во всём в нашей жизни перебор, это плохо
Андрей Мягков
Не посещаю тусовки. Никакого принципа нет, просто противно. Не люблю этого... Понимаете, когда кичатся украденными деньгами или когда в нищей стране хвастают, может быть, даже праведно заработанными — по-моему, это неприлично, и зачем же я буду в этом участвовать?
Андрей Мягков
Любить много женщин несложно. Трудно всю жизнь любить одну
Андрей Мягков
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