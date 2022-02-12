"Я в кино настрадалась": Цитаты, которые отражают жизнь звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко

[Кинорежиссёр Сергей] Герасимов говорит: "Все свободны. А ты останься". И вот тут он мне выдал... А я от обиды — я-то считала, что меня надо похвалить за эту сцену! — как взорвалась, как начала кричать: "Ну и не надо, не нужны мне ваш ВГИК, и ваша Москва, и ваш Шолохов, и ваш "Тихий Дон", и ваша Наталья!" И упала в истерике на стол. <...> И тут Сергей Аполлинариевич погладил меня по голове и говорит: "Да успокойся, будешь играть, будешь. Молодец, ты актриса..." И больше никогда на меня не повышал голоса