"Я в кино настрадалась": Цитаты, которые отражают жизнь звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко
Сегодня на 89-м году жизни не стало народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко. Она ушла после заражения коронавирусом и инсульта. Лайф собрал яркие высказывания актрисы об отношении к жизни.
Актриса Зинаида Кириенко. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
О муже
Будущего мужа встретила, снимаясь в Грозном. <...> Валерий был невероятно красивый, у него ресницы были длинные-длинные. Он в школе их даже стриг — иначе девчонкой дразнили... Два месяца мы с ним гуляли как пионеры. Он был очень хороший, чистый молодой человек. <...> Я его, молодого спортсмена, привезла сюда (в Москву. — Прим. Лайфа) и взяла на себя всё: содержание семьи, обучение супруга на экономическом... Так я ещё и гордилась таким красивым молодым мужем! Старики меня никогда не привлекали, не понимаю, как сейчас молодые девки выходят за старпёров. Как их терпеть? Если бы не Валера, не знаю, как бы сложилась моя личная жизнь. Всё-таки долго не выходила замуж...
О семье и детях
Для меня никогда не стояло вопроса, рожать или нет. Семья всегда была для меня главным в жизни. <...> Дети были желанные, любимые. Валера был прекрасным отцом. Знал, как лечатся все детские болезни, а я ездила, зарабатывала, выступала с концертами. Жизнь не была разлюли малина, были сложности, связанные со становлением Валерия. Но всё можно преодолеть, если любишь
О родителях
Мама, у которой не случилось в жизни любви (за отца моего она вышла в 16 лет вынужденно, из-за бедности), как никто другой, желала дочери настоящего женского счастья. Мне дали фамилию матери — Иванова. Фамилия отца-белогвардейца могла создать массу проблем. Да ещё и моего деда по отцовской линии зарубили в революцию... Мама, родив меня и брата, всё же развелась с папой и вышла замуж за Кириенко, родила ещё двух... А я всю жизнь о материных детях заботилась, как о своих. Как появились первые деньги, купила им первый телевизор
О счастье
Считаю ли я себя счастливым человеком? Я любила и была любима. Оставила после себя потомство. Конечно, очень много в профессии несделанного... 20 лет не снимаюсь — это что? Разве по-хозяйски со стороны государства? Но зато сколько людей со слезами благодарности подходят ко мне на улице, благодарят за фильмы! Разве я могу быть несчастной как актриса?!
О мужчинах-артистах
Замуж за артиста я никогда не хотела. Опасная профессия для мужчины. Он либо зазвездится, либо сопьётся, либо будет гулёной... Есть, конечно, и прекрасные семьянины, но это редкие исключения
О репетиции сцены "Проклятие Григория" из "Тихого Дона"
[Кинорежиссёр Сергей] Герасимов говорит: "Все свободны. А ты останься". И вот тут он мне выдал... А я от обиды — я-то считала, что меня надо похвалить за эту сцену! — как взорвалась, как начала кричать: "Ну и не надо, не нужны мне ваш ВГИК, и ваша Москва, и ваш Шолохов, и ваш "Тихий Дон", и ваша Наталья!" И упала в истерике на стол. <...> И тут Сергей Аполлинариевич погладил меня по голове и говорит: "Да успокойся, будешь играть, будешь. Молодец, ты актриса..." И больше никогда на меня не повышал голоса
Подробнее о жизни артистки — в документальном фильме "Зинаида Кириенко. Я в кино настрадалась".
Народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко не стало сегодня, 12 февраля. Звезде "Тихого Дона" было 88 лет. 10 февраля Лайф писал, что актриса заразилась ковидом. Кроме того, сообщалось, что она перенесла инсульт. Похоронят Зинаиду Кириенко 15 февраля.
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