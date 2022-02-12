Умерла заболевшая ковидом звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко

В возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР, звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко, которую ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

"Да, она умерла этой ночью", — подтвердил он, не назвав причину смерти актрисы. Время и место похорон артистки также пока не известны.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В военные годы семья эвакуировалась в город Дербент, а после 1945-го переехала в станицу Новопавловскую Ставропольского края. Окончив семилетку, Кириенко поступила в Московский железнодорожный техникум, но после первого семестра перевелась в сельскохозяйственный. Затем Кириенко подала документы во ВГИК на курс народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1958 году. Она играла в московских драматических театрах — сначала имени Пушкина, а потом на Малой Бронной. Но нашла себя Кириенко именно в кино: с 1961 года она была актрисой Театра-студии киноактёра, где проработала больше 30 лет.

Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Одной из самых запоминающихся ролей стала роль Наташи в экранизации "Тихого Дона" Сергея Герасимова. Также среди её известных киноработ роль Ирины в "Судьбе человека", Ефросиньи Дерюгиной в "Судьбе" и Марьяны в "Казаках".