Валиева вышла на тренировку перед женскими соревнованиями на Олимпиаде в Пекине

Сейчас спортсменка находится под давлением из-за разбирательства по делу о её положительной допинг-пробе. МОК и WADA требуют отстранить россиянку от выступлений, решение должно быть принято сегодня.