Валиева вышла на тренировку перед женскими соревнованиями на Олимпиаде в Пекине
Сейчас спортсменка находится под давлением из-за разбирательства по делу о её положительной допинг-пробе. МОК и WADA требуют отстранить россиянку от выступлений, решение должно быть принято сегодня.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном виде на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.
Короткую программу женщины представят 15 февраля, а произвольную — 17-го числа.
Ранее Лайф рассказывал, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен до конца 12 февраля принять решение по делу о положительной допинг-пробе Валиевой. Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требуют отстранить спортсменку от выступлений.
Напомним, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине.
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