CAS должен принять решение по делу Валиевой до конца 12 февраля

Решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет принято до конца субботы, 12 февраля. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда (CAS), вердикт по апелляциям может быть вынесен в течение 24 часов. Зарегистрировано обращение Международного олимпийского комитета (МОК), а также Всемирного антидопингового агентства (WADA) было накануне.

Выездная панель CAS рассмотрит дело спортсменки в течение сегодняшнего дня. При этом состав арбитров на данный момент неизвестен. Кроме того, не исключено, что решение будет озвучено общественности лишь в воскресенье.