CAS должен принять решение по делу Валиевой до конца 12 февраля
В допинг-пробе российской фигуристки официально обнаружили запрещённое вещество, однако она была взята ещё до Олимпиады в Пекине. МОК и WADA требуют отстранить спортсменку от соревнований.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой будет принято до конца субботы, 12 февраля. Согласно регламенту Спортивного арбитражного суда (CAS), вердикт по апелляциям может быть вынесен в течение 24 часов. Зарегистрировано обращение Международного олимпийского комитета (МОК), а также Всемирного антидопингового агентства (WADA) было накануне.
Выездная панель CAS рассмотрит дело спортсменки в течение сегодняшнего дня. При этом состав арбитров на данный момент неизвестен. Кроме того, не исключено, что решение будет озвучено общественности лишь в воскресенье.
Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, сегодня Валиева должна выйти на тренировку и, возможно, будет общаться с журналистами.
Напомним, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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