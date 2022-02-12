Врач Зоткин — о положительном допинг-тесте Валиевой: Препарат кто-то мог подсунуть
Эксперт отметил, что 15-летняя спортсменка не может нести ответственность за эту ситуацию, в отличие от тренеров и врачей. Также Зоткин высказался об опасности триметазидина для юной фигуристки.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший врач футбольного "Спартака" Владимир Зоткин прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Он выразил мнение, что запрещённое вещество триметазидин спортсменка принимала не по своему желанию.
"Я думаю, что эта девочка его не сама приняла. Кто-то мог подсунуть. Ни тренеры, ни тем более врачи не могли такое давать, зная, что этот препарат запрещён. Я думаю, могла быть и подстава. Кто-то где-то во что-то влил. Такие примеры уже были. Вспомните хотя бы наших баскетболистов, которым отравили воду в Греции. Когда-нибудь и это всплывёт", — сказал Зоткин, отвечая на вопрос издания "Спорт день за днём", как препарат мог попасть в организм Валиевой.
По его словам, за данную ситуацию полностью несут ответственность врач и тренер, а не 15-летняя спортсменка. Медик также объяснил, велика ли опасность применения триметазидина для юной фигуристки.
"Многое зависит от дозировки. Нашли следы, это могли быть миллиграммы. Иногда в газохроматографах находят следы отдалённого применения препаратов. Теперь аппаратура очень серьёзная", — подчеркнул Зоткин.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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