Врач Зоткин — о положительном допинг-тесте Валиевой: Препарат кто-то мог подсунуть

"Я думаю, что эта девочка его не сама приняла. Кто-то мог подсунуть. Ни тренеры, ни тем более врачи не могли такое давать, зная, что этот препарат запрещён. Я думаю, могла быть и подстава. Кто-то где-то во что-то влил. Такие примеры уже были. Вспомните хотя бы наших баскетболистов, которым отравили воду в Греции. Когда-нибудь и это всплывёт", — сказал Зоткин, отвечая на вопрос издания "Спорт день за днём", как препарат мог попасть в организм Валиевой.