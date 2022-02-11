Матвиенко вступилась за Валиеву: Неоднократные допинг-тесты не дают усомниться в её чистоте

Валентина Матвиенко — о ситуации с Камилой Валиевой. Видео © Совет Федерации

Ситуация с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой выглядит по меньшей мере сомнительно и вызывает вопросы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что 15-летняя спортсменка неоднократно сдавала тесты и на чемпионате Европы в январе, и на Олимпиаде — все они были отрицательными и не дают никаких поводов усомниться в её чистоте.

"Первый [вопрос]: почему под ударом оказывается наша совсем юная 15-летняя звёздочка, под сомнение ставится золотая олимпийская медаль, если речь идёт о пробе, которая вообще не относится к периоду проведения Олимпийских игр? Второе: почему результаты декабрьской пробы озвучили сразу после завершения командных соревнований фигуристов, в которых наша сборная одержала убедительную победу, а не в конце, скажем, прошлого года, не месяц назад?" — задаётся вопросами парламентарий.

Матвиенко отметила, что история с якобы "допингом" началась как вброс, а не как официальное заявление, и сейчас "за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб, понятно, каких". Она выразила уверенность, что российские спортивные функционеры и юристы приложат все усилия, чтобы доказать абсурдность звучащих обвинений.

Также спикер Совфеда поддержала Валиеву лично и попросила сделать это российских болельщиков.