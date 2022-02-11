Матвиенко вступилась за Валиеву: Неоднократные допинг-тесты не дают усомниться в её чистоте
Она выразила уверенность, что российские спортивные функционеры и юристы приложат все усилия, чтобы доказать абсурдность звучащих обвинений.
Валентина Матвиенко — о ситуации с Камилой Валиевой. Видео © Совет Федерации
Ситуация с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой выглядит по меньшей мере сомнительно и вызывает вопросы, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что 15-летняя спортсменка неоднократно сдавала тесты и на чемпионате Европы в январе, и на Олимпиаде — все они были отрицательными и не дают никаких поводов усомниться в её чистоте.
"Первый [вопрос]: почему под ударом оказывается наша совсем юная 15-летняя звёздочка, под сомнение ставится золотая олимпийская медаль, если речь идёт о пробе, которая вообще не относится к периоду проведения Олимпийских игр? Второе: почему результаты декабрьской пробы озвучили сразу после завершения командных соревнований фигуристов, в которых наша сборная одержала убедительную победу, а не в конце, скажем, прошлого года, не месяц назад?" — задаётся вопросами парламентарий.
Матвиенко отметила, что история с якобы "допингом" началась как вброс, а не как официальное заявление, и сейчас "за всем этим начинают угадываться манипуляции спецслужб, понятно, каких". Она выразила уверенность, что российские спортивные функционеры и юристы приложат все усилия, чтобы доказать абсурдность звучащих обвинений.
Также спикер Совфеда поддержала Валиеву лично и попросила сделать это российских болельщиков.
"Хочу сказать: Камила, мы с тобой. И ещё хочу сказать, что всё это никак не меняет моё личное — да, думаю, не только моё личное, а миллионов болельщиков в мире — отношение к нашей Камиле Валиевой. Для меня она лучшая в мире", — отметила Матвиенко.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
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