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Козак заявил, что Госдеп разослал в страны НАТО инструкции для переговоров по Украине

По его мнению, это пояснения по поводу того, как правильно затягивать все обсуждения по урегулированию в Донбассе с Россией.

11 февраля, 14:28
<p>Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина</p>

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Госдепартамент США разослал всем партнёрам по НАТО инструкции, как вести с Москвой переговоры относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а точнее, как ввести их в тупик.

"Это инструкция о том, как заводить все переговоры в тупик и затягивать их", — заявил Козак журналистам.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. Альянс оправдывает это тем, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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