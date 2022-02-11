Козак заявил, что Госдеп разослал в страны НАТО инструкции для переговоров по Украине

Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Госдепартамент США разослал всем партнёрам по НАТО инструкции, как вести с Москвой переговоры относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а точнее, как ввести их в тупик.

"Это инструкция о том, как заводить все переговоры в тупик и затягивать их", — заявил Козак журналистам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. Альянс оправдывает это тем, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.