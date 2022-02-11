Канцлер ФРГ Шольц: Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС
В то же время, как добавил немецкий политик, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения".
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon
Россия не должна недооценивать решимость и единство членов НАТО и Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для РФ очень тяжёлые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России чётких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация — это требование времени", — сказал Шольц на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.
В то же время, как добавил немецкий канцлер, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения". Шольц отметил, что в этих двух компонентах заключается двойственная стратегия стран Запада в отношении России.
"В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнёров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу чётко сказать: мы очень серьёзно относимся к обеспокоенностям наших союзников", — подчеркнул канцлер ФРГ.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
Ранее Лайф писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил в письме коллегам из стран ОБСЕ ключевой принцип неделимости безопасности, а также принцип неукрепления своей безопасности в ущерб другим.
Комментариев: 0