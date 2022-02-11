Канцлер ФРГ Шольц: Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС

Россия не должна недооценивать решимость и единство членов НАТО и Евросоюза. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для РФ очень тяжёлые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России чётких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация — это требование времени", — сказал Шольц на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.

В то же время, как добавил немецкий канцлер, страны Европы готовы к серьёзному диалогу с РФ о безопасности на континенте. НАТО, по его словам, передало "конкретные предложения". Шольц отметил, что в этих двух компонентах заключается двойственная стратегия стран Запада в отношении России.

"В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство — как партнёров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу чётко сказать: мы очень серьёзно относимся к обеспокоенностям наших союзников", — подчеркнул канцлер ФРГ.