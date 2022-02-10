Контуры российского ответа на реакцию США по гарантиям безопасности уже готовы, сообщили в Кремле

Основные контуры российского ответа на реакцию США по гарантиям безопасности уже готовы. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако окончательно они будут сформулированы только тогда, когда посчитает необходимым Владимир Путин, сообщили в Кремле.

"Основные контуры, они, конечно же, уже готовы. Президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина Макрона о нашем основном видении. Общее понимание есть, но это будет сформулировано главой государства тогда, когда он посчитает это необходимым", — резюмировал Песков.