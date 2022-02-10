Контуры российского ответа на реакцию США по гарантиям безопасности уже готовы, сообщили в Кремле
По словам Дмитрия Пескова, общее понимание есть, но окончательное видение ещё не сформулировано главой государства.
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Основные контуры российского ответа на реакцию США по гарантиям безопасности уже готовы. Об этом заявил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако окончательно они будут сформулированы только тогда, когда посчитает необходимым Владимир Путин, сообщили в Кремле.
"Основные контуры, они, конечно же, уже готовы. Президент сам сказал на пресс-конференции, что он информировал господина Макрона о нашем основном видении. Общее понимание есть, но это будет сформулировано главой государства тогда, когда он посчитает это необходимым", — резюмировал Песков.
Лайф уже сообщал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Позже Запад передал России ответ, который обнародовала испанская газета Еl Pais.
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