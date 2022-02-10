Норвежская лыжница Йохауг заявила, что рада присутствию россиян на Олимпиаде
А вот её соотечественник, журналист Ян Петтер Сальтведт, имеет абсолютно противоположное мнение на этот счёт.
Фото © instagram / johaugtherese
Двукратная чемпионка Игр в Пекине, норвежская лыжница Тереза Йохауг призналась, что рада присутствию россиян на Олимпиаде и возможности соревноваться с ними.
"Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь", — заявила Йохауг "Матч ТВ".
Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады
Ранее Лайф сообщал, что норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне обрушился с критикой в адрес нашей команды и отметил, что её "не должно быть на Олимпиаде".
Комментариев: 0