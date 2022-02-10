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Норвежская лыжница Йохауг заявила, что рада присутствию россиян на Олимпиаде

А вот её соотечественник, журналист Ян Петтер Сальтведт, имеет абсолютно противоположное мнение на этот счёт.

10 февраля, 10:45
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY7K_IUomWZ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">johaugtherese</a></p>

Фото © instagram / johaugtherese

Двукратная чемпионка Игр в Пекине, норвежская лыжница Тереза Йохауг призналась, что рада присутствию россиян на Олимпиаде и возможности соревноваться с ними.

"Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь", — заявила Йохауг "Матч ТВ".

Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады

Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады

Ранее Лайф сообщал, что норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне обрушился с критикой в адрес нашей команды и отметил, что её "не должно быть на Олимпиаде".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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