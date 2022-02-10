Норвежская лыжница Йохауг заявила, что рада присутствию россиян на Олимпиаде

Двукратная чемпионка Игр в Пекине, норвежская лыжница Тереза Йохауг призналась, что рада присутствию россиян на Олимпиаде и возможности соревноваться с ними.

"Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь", — заявила Йохауг "Матч ТВ".