Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады
Спортсменка предложила скандалисту с телеканала NRK самому приехать в Китай и выступить на Играх вместо неё, а также рассказала, какой факт пытается компенсировать Сальтведт своей дерзостью.
Обложка © Instagram / stepanova_nika01
Российская лыжница Вероника Степанова язвительно ответила журналисту из Норвегии Яну Петтеру Сальтведту, который заявил, что россиян не должно быть на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка предложила норвежцу приехать в Китай и выступить на Играх вместо неё.
"Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это "несправедливо"? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать? Возможно, вам стоит приехать и пробежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня", — написала лыжница в своём Instagram.
Степанова напомнила, что норвежский телеканал NRK проиграл борьбу за права на показ Олимпиады, и предположила, что, делая столь громкие заявления, Сальтведт "попытался это компенсировать".
Неспортивное поведение: Почему в Норвегии бесятся из-за побед Большунова и российского триколора на Олимпиаде-2022
Напомним, что норвежский журналист Сальтведт в своей статье по итогам лыжного скиатлона на Олимпиаде в Пекине обрушился с критикой в адрес сборной России. В ходе эстафеты лыжник Александр Большунов принёс России первое золото Игр, опередив лидера скандинавской команды — Йоханнеса Клебо — более чем на девять минут. В ответ на это норвежец написал, что Большунов "выиграет столько золотых медалей, сколько сможет", однако его и других российских спортсменов "не должно быть на этой Олимпиаде".
Комментариев: 0