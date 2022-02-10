Лыжница Степанова поставила на место норвежского журналиста Сальтведта, прогонявшего россиян с Олимпиады

Российская лыжница Вероника Степанова язвительно ответила журналисту из Норвегии Яну Петтеру Сальтведту, который заявил, что россиян не должно быть на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка предложила норвежцу приехать в Китай и выступить на Играх вместо неё.

"Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпийских играх, не так ли? Вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом решили, что это "несправедливо"? Несправедливо по отношению к кому, можно узнать? Возможно, вам стоит приехать и пробежать здесь, в Чжанцзякоу, вместо меня", — написала лыжница в своём Instagram.

Степанова напомнила, что норвежский телеканал NRK проиграл борьбу за права на показ Олимпиады, и предположила, что, делая столь громкие заявления, Сальтведт "попытался это компенсировать".