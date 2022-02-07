"Не должно быть на Играх": Норвежский журналист взбесился после победы Большунова на Олимпиаде в Пекине

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в своей статье по итогам лыжного скиатлона на Олимпиаде в Пекине обрушился с критикой в адрес сборной России. Материал был опубликован на сайте NRK.

"Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — написал Сальтведт.

Он также отметил великолепие Большунова во время заезда и тот факт, что на последнем круге он мог прямо по ходу гонки принимать поздравления от тренеров и других представителей нашей команды, которые расположились возле трассы. Однако финиш Большунова с флагом изрядно потревожил журналиста.

"Это (цвета триколора РФ на флаге ОКР. — Прим. Лайфа) сбивает с толку. Россия до сих пор не может быть самой собой на Олимпийских играх, только отчасти. Организаторы Олимпиады, россияне и Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно работают над пределом дозволенного", — добавляет автор статьи.