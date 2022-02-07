"Не должно быть на Играх": Норвежский журналист взбесился после победы Большунова на Олимпиаде в Пекине
Напомним, наш лыжник принёс России первое золото Игр, опередив лидера скандинавской команды — Йоханнеса Клебо — более чем на девять минут.
Александр Большунов. Фото на обложке © ТАСС / ZUMA / Tomi HÃƒÂ¤Nninen
Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт в своей статье по итогам лыжного скиатлона на Олимпиаде в Пекине обрушился с критикой в адрес сборной России. Материал был опубликован на сайте NRK.
"Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — написал Сальтведт.
Он также отметил великолепие Большунова во время заезда и тот факт, что на последнем круге он мог прямо по ходу гонки принимать поздравления от тренеров и других представителей нашей команды, которые расположились возле трассы. Однако финиш Большунова с флагом изрядно потревожил журналиста.
"Это (цвета триколора РФ на флаге ОКР. — Прим. Лайфа) сбивает с толку. Россия до сих пор не может быть самой собой на Олимпийских играх, только отчасти. Организаторы Олимпиады, россияне и Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно работают над пределом дозволенного", — добавляет автор статьи.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов. А вот лидер норвежской команды — Йоханнес Клебо — проиграл нашему чемпиону более девяти минут.
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