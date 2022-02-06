Падал, но поднимался: Как Александр Большунов завоевал первое золото России на Олимпиаде в Пекине Двукратный обладатель Кубка мира, казалось, проводит не лучший сезон, но одной гонкой сумел заткнуть рты всем скептикам. 6 февраля, 11:15 Лыжник Александр Большунов — золотая медаль во время цветочной церемонии. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Большунов — первый чемпион Олимпиады-2022 в Пекине из России! С этим можно поздравить абсолютно всех жителей нашей страны, которые переживали за лучшего лыжника последних лет. Он долго и упорно шёл к этому золоту, в которое многие не верили. Однако оно наше. А если вспомнить, какой была гонка, то и вовсе диву даёшься, что Большунов стал чемпионом.

Падение на первом круге и более минуты отрыва

Начало гонки и... катастрофа. Большунов падает. Почему? Не так-то и важно. Александр сразу откатился в середину, а то и в конец протокола. Естественно, что Большунов начал выбираться оттуда буквально сразу же. Однако в тот момент даже не очень верилось, что у россиянина получится вернуться на первые строчки. Ибо возвращение отнимает слишком много сил.

Будущий победитель Александр Большунов (слева) падает во время гонки. 6 февраля 2022 года. Фото © Getty Images / Hendrik Schmidt / picture alliance

Но прошло немного времени, и Большунов уже снова лидер. Никаких норвежцев, а именно наш спортсмен! Ещё чуть позже вместе с финном Ийво Нисканеном он начал уходить в отрыв, и это получилось. Почему соперники не поддержали — большой вопрос. Перед сменой лыж Большунов вёз им около 20 секунд.

А дальше он быстро сбросил Нисканена и рванул вперёд. 15, 25, 30 секунд... отрыв рос с каждым метром. Финн совсем не держал скорость Большунова, а вскоре его обошёл и Денис Спицов. Дальше для двух наших спортсменов не было ничего сложного в том, чтобы довести гонку до победного конца.

В итоге исторический день для всей России. Большунов — олимпийский чемпион, да ещё и с флагом финишировал! Спицов — серебряный призёр Олимпиады в Пекине. Такие же эмоции, кажется, в последний раз были восемь лет назад в Сочи, когда Легков, Вылегжанин и Черноусов втроём заехали на пьедестал почёта в марафоне на 50 километров.

Ради этого стоит пройти такой путь! Я олимпийский чемпион Александр Большунов Олимпийский чемпион 2022 года

Трудный сезон

Поверить в эту победу сложно не только с учётом всех обстоятельств, но и того, насколько сложным получается этот сезон для Александра Большунова. Ещё месяц назад он проигрывал Йоханнесу Клебо и признавал, что норвежец сейчас в разы сильнее.

— Клебо на данный момент можно просто перестать тренироваться, а сразу ехать на Олимпийские игры и там брать своё. Его форма настолько хороша, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Я согласен, что лучше всё взять на Олимпиаде, но… уже скоро мы узнаем, кто на что на самом деле способен. А Клебо сейчас в такой хорошей форме, что поделать с ним что-то очень сложно, — говорил месяц назад в эфире "Матч ТВ" Большунов.

Найдите сейчас Йоханнеса Клебо в финишном протоколе скиатлона. Задача нелёгкая, ибо он сороковой, с отставанием девять минут. Понятно, что Клебо сегодня не бежал, а просто катался на лыжах, беседуя по ходу гонки с соперниками. Скорее всего, у одного из лучших лыжников планеты есть какой-то свой план, как ему выступать на этой Олимпиаде.

Большунов же сегодня показал себя во всей красе. Перед сезоном были травмы и болезни. Сначала был провальный старт, ранние вылеты в спринте и прочие провалы на других дистанциях. Если это был план Большунова и его тренера Юрия Бородавко, то снимаем шляпу! Они снова обхитрили весь мир!

Отрадно и то, что Большунов выглядит (пока что) очень спокойно и уверенно. Он не боится соперников и новых вызовов, не срывается на эмоции. Если так и будет продолжаться, то Большунов из Пекина может увезти целую россыпь медалей, в том числе и золотых.

Александр Большунов из команды ОКР празднует пересечение финишной черты и завоевание золотой медали во время мужских лыжных гонок на 15 км + 15 км скиатлона во второй день зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине на Национальной лыжной гонке. 6 февраля 2022 года в Чжанцзякоу, Китай. Фото © Getty Images / Matthias Hangst

А пока что констатируем главное: Александр Большунов — чемпион Олимпиады в Пекине в скиатлоне на 30 километров. После такого можно немного и пьедестал сломать! И теперь нет никаких сомнений, что Большунов великий. Два Кубка мира и первое олимпийское золото. Надеемся, что не последнее.

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