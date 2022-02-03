Наши надежды: Кто может принести России золотые медали на Олимпиаде в Пекине У нашей сборной есть отличные шансы на попадание в тройку лучших команд общего зачёта Игр. 2 февраля, 21:40 Александр Большунов, Камила Валиева, София Надыршина. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA / Tomi HÃƒâ€žNninen, © Александр Демьянчук, © Getty Images / Jurij Kodrun

До старта Олимпийских игр в Пекине остаются считаные дни. Спортсмены уже приехали в Пекин и опробовали местные трассы, катки и прочие места своих будущих стартов. Традиционно болельщики ждут успехов именно своих любимцев и как можно больше наград для своей страны. Лайф рассказывает о тех, кто может принести России золотые медали и будет нашей главной надеждой на Олимпиаде-2022.

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева. Фото © Getty Images / Jurij Kodrun — International Skating Union / International Skating Union

15-летний вундеркинд — главный претендент на золото Олимпиады в женском одиночном катании. На Игры в Пекин она приехала в статусе чемпионки Европы и обладательницы целого ряда мировых рекордов. Валиева в этом сезоне показала всем, что она абсолютно недосягаема. Так было на этапах Гран-при, чемпионате России и континентальном первенстве. Пришло время Олимпийских игр.

Вообще, в турнире одиночниц среди фавориток — именно наши. В этом виде программы Россия, как ни в каком другом, может рассчитывать сразу на три медали. Анна Щербакова и Александра Трусова, если будут в форме, то и с Валиевой поборются, и остальным шансов не оставят.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Продолжая тему фигурного катания, отметим ещё одних реальных претендентов на золото. В соревновании спортивных пар именно Мишина и Галлямов — главные фавориты. Свои претензии на золотые медали они начали демонстрировать ещё в прошлом году, когда выиграли чемпионат мира в Стокгольме. Теперь к золоту ЧМ и чемпионата Европы пора бы добавить главную награду на Олимпиаде.

Среди конкурентов — два наших дуэта и представители Китая. Но если Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — наши и их победе мы будем рады, то вот виктории китайских спортсменов — не так сильно. И нужно реально понимать, что на своём льду и при "домашнем" судействе Суй Вэньцзин и Хань Цун могут реально обскакать наших и оставить золото в Поднебесной.

Виктория Синицина / Никита Кацалапов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ещё один дуэт-фаворит из России в своём виде программы в фигурном катании. Именно Синицина и Кацалапов — главные претенденты на золото в танцах на льду. Наград у очаровательных фигуристов немало. Из последних — победа на чемпионате Европы. Правда, там не было главных соперников нашей пары.

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — действующие мировые рекордсмены. На чемпионат Европы они решили в этом году не ехать, а потому сравнить их с нашими не удалось. Опасаться стоит ещё и представителей США — Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью. Но и про наших не будем забывать — Александра Степанова и Иван Букин на недавнем чемпионате Европы навязали Синициной и Кацалапову очень серьёзную борьбу.

Добавим, что от наших фигуристов ждать золота стоит ещё и в командном турнире. Начнётся он уже 4 февраля. По большому счёту в одном лишь фигурном катании сборная России может забрать сразу четыре золотые медали.

Александр Большунов

Спортсмен Александр Большунов. Фото © ТАСС / ZUMA / Tomi HÃƒâ€žNninen

Двукратный обладатель Кубка мира, к большому сожалению, на Олимпиаде — не главный фаворит. Норвежец Йоханнес Клебо, кажется, сейчас пребывает в запредельной форме. Но вот нюанс, из-за ковида лыжники в последний раз соревновались аж месяц назад. Тогда скандинав Большунову шансов не оставлял никаких. Да и сам россиянин этого не отрицал.

— Клебо на данный момент можно просто перестать тренироваться, а сразу ехать на Олимпийские игры и там брать своё. Его форма настолько хороша, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Я согласен, что лучше всё взять на Олимпиаде, но… уже скоро мы узнаем, кто на что на самом деле способен. А Клебо сейчас в такой хорошей форме, что поделать с ним что-то очень сложно, — говорил месяц назад в эфире "Матч ТВ" Большунов.

Однако было это месяц назад. В норвежской сборной с тех пор случился ковид, который оставил команду без трёх человек. Всё решится на трассе. Своё Большунов может взять на пятнадцатикилометровке классикой, а также в эстафете. Впрочем, и в других гонках лыжник будет бороться с Клебо. Есть ощущение, что Сан Саныч принесёт нашей сборной больше всего наград.

Сергей Устюгов

Лыжник Сергей Устюгов. Фото © ТАСС / ZUMA / Marius Simensen

Уроженец ХМАО проводит свой лучший сезон после целого ряда не самых удачных лет. Сергей Устюгов до Нового года оставлял о себе фантастическое впечатление. Из-за подготовки к Олимпиаде он не поехал на "Тур де ски", правда, вскоре отправился на соревнования среди любителей и марафоны.

Сказать, где конкретно себя проявит Устюгов, сложно. Он гонщик разноплановый. В Сочи он был в числе фаворитов спринта, а в этом году бегает марафоны. В любом случае у российских лыж на этой Олимпиаде есть сразу несколько золотых надежд.

Наталья Непряева

Лыжница Наталья Непряева. Фото © ТАСС / ZUMA / Maxim Thore

Ещё одна надежда российских лыж. Непряева только недавно вошла в историю, став первой россиянкой, которая победила на "Тур де ски". Не в отдельной гонке, а в общем зачёте. Феноменальное достижение, не так ли? Теперь она в совсем новом и непривычном для себя статусе едет на Олимпиаду в Пекине.

Скиатлон, десятка классикой, эстафета, командный и индивидуальный спринты — тут везде Непряева может стать призёром, а может даже и чемпионом Олимпийских игр в Пекине. Не будем забывать и о грозных соперницах: норвежках, финке Кертту Нисканен, шведке Фриде Карлссон.

Александр Логинов

Биатлонист Александр Логинов. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe

Главная надежда нашей мужской биатлонной сборной — именно Александр Логинов. Безусловно, лидером команды является Эдуард Латыпов, но в какой он форме будет после коронавируса, по-прежнему загадка. Логинов же весь январь трудился, не жалея сил, пытаясь всячески разорвать соперников.

В целом от Логинова можно ждать успеха в каждой гонке. Понятно, что если будет успех в спринте, то шансы сразу возрастут и в преследовании. Не будем забывать и об эстафете, где при ряде обстоятельств мы вполне себе спокойно можем соревноваться с норвежцами. Однако добавим ложку дёгтя: Логинов может как взять несколько медалей, в том числе и золотых, так и вовсе уехать без них.

Кристина Резцова

Биатлонистка Кристина Резцова во время тренировки. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В этом сезоне именно Кристина Резцова — главная надежда нашего женского биатлона. Будем честны: только она в личных видах программы может побороться за высокие места и награды. Резцова хороша ходом, а вот в стрельбе порой не хватает стабильности. Однако это не мешает ей нет-нет да и показывать очень высокие результаты.

Надежды есть не только на личные виды, где Резцова — в числе фаворитов, но и на женскую эстафету. Там наша сборная на последних этапах была очень хороша. Правда, претендентов на медали в этом виде программы вагон: Норвегия, Франция, Белоруссия, Швеция, Германия... а есть ещё сборная Украины, команда Италии. Так что будет непросто.

Александр Третьяков

Российский скелетонист Александр Третьяков. Фото © ТАСС / EPA / ANGELIKA WARMUTH

Олимпийский чемпион Сочи едет на свою очередную Олимпиаду, и он вновь может бороться за золото. Да, в этом сезоне 36-летний спортсмен очень невысоко в зачёте Кубка мира (лишь седьмое место), но зато в активе две победы. Ясно одно: в хороший день и в хорошей форме Третьяков способен на многое.

Соперники грозные: латыш Мартинс Дукурс, немцы Аксель Юнгк и Кристофер Гройтер — явно будут делать всё, чтобы не пустить на подиум опытного Третьякова. Тем не менее в отсутствие Никиты Трегубова, который стал лидером российского скелетона в последние годы, Третьяков будет делать всё, чтобы забрать ещё одну олимпийскую медаль.

София Надыршина

Сноубордистка София Надыршина. Фото © ТАСС / Андрей Голованов

Запомните это имя, друзья. Софии Надыршиной всего лишь 18 лет, но в Пекин она едет именно за золотом. Другая медаль её вряд ли устроит. В прошлом году она взяла две медали на чемпионате мира (золото и серебро), а в этом именно София — фаворит Олимпийских игр в соревновании сноубордисток. Ждём золото от юной уроженки Сахалина, которая ещё несколько лет назад занималась горными лыжами.

Максим Буров

Спортсмен Максим Буров. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Ещё один спортсмен, имя которого наверняка не очень известно широкой публике. Максим Буров — трёхкратный чемпион мира по лыжному фристайлу в дисциплине "акробатика". Помимо того, в нынешнем сезоне он одержал четыре (!) победы подряд на этапах Кубка мира. А в прошлом таковых викторий было и вовсе пять кряду. Так что стоит поверить в Бурова.

Сборная России по хоккею

Главный тренер национальной сборной России по хоккею Алексей Жамнов, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров (слева направо) и игроки национальной сборной России по хоккею во время матча. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Красная машина" приедет в Пекин, как и все другие команды, без звёзд НХЛ. Оттого-то она получила дополнительные "плюсы" в пользу своего статуса фаворита. Если вы уже забыли, то на прошлой Олимпиаде была похожая ситуация, а закончилась для нашей команды она очень хорошо — долгожданное золото и прекрасное чемпионство.

Однако грозные канадцы, чехи, шведы и финны дремать не будут. Сюрпризов можно ждать и от команд из Германии или же условной Швейцарии. Хоккейный турнир будет долгим, напряжённым и крайне зрелищным.

Добавим, что ОКР ждёт от наших олимпийцев 30 медалей и место в тройке лидеров общего зачёта. Отметим, что это вполне реальная задача. Медали могут быть ещё в шорт-треке, конькобежном спорте, бобслее и санном спорте. Упоминать все наши надежды мы можем долго, ведь в Пекин едет крайне серьёзный состав сборной России. Верим!

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